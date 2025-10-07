CAMEROUN :: Le retrait troublant d'un sondage WhatsApp par la CRTV :: CAMEROON

La chaîne de télévision publique camerounaise, la CRTV, a lancé puis rapidement retiré un sondage sur sa plateforme WhatsApp ce matin, après que le candidat Issa Tchiroma Bakary y soit apparu en tête des votes. Cette décision suscite de vives interrogations sur la transparence du processus électoral à quelques jours du scrutin présidentiel.

Le sondage invitait les abonnés à désigner leur favori parmi les candidats en lice pour l'élection présidentielle camerounaise. Son retrait intervient dans un contexte de campagne intense, où Issa Tchiroma Bakary, un ancien ministre ayant quitté la majorité, mobilise des foules considérables. Récemment, des dizaines de milliers de supporters l'ont acclamé à Douala, promettant une "victoire à 100%" pour le candidat Issa Tchiroma . Cet engouement contraste avec les inquiétudes exprimées par International Crisis Group, qui souligne les risques de troubles liés à un scrutin dont la crédibilité est mise en doute .

L'épisode du sondage supprimé alimente les craintes d'un déni démocratique et renforce la détermination de l'opposition. Tchiroma lui-même avait récemment mis en garde les institutions, affirmant que le peuple "exigerait sa victoire par tous les moyens nécessaires en cas de fraude" . Alors que le Cameroun fait face à de multiples défis, incluant des conflits dans ses régions anglophones, la question de l'intégrité du scrutin du 12 octobre devient plus cruciale que jamais pour la stabilité du pays .

