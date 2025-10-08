Meyo : lancement officiel de la construction d’une usine pharmaceutique moderne au Cameroun :: CAMEROON

Sous la présidence du Premier ministre, Joseph Dion Ngute, le Cameroun a franchi une étape décisive vers son indépendance pharmaceutique avec la pose de la première pierre de l’usine Yicheng à Meyo, dans la périphérie sud de la capitale.

Le projet est porté par le groupe Yicheng Pharmaceutical Group Fabrication Co. Ltd, fruit d’un partenariat entre investisseurs camerounais et chinois, sous la direction du jeune entrepreneur Idriss Confiance Mbe. Il ambitionne de doter le pays d’une infrastructure industrielle capable de produire localement une large gamme de médicaments essentiels.

D’un coût global estimé à 530 milliards de FCFA, ce complexe pharmaceutique sera construit en plusieurs phases. La phase initiale, d’un montant d’environ 30 milliards de FCFA, est déjà financée sur fonds propres et devrait être achevée d’ici janvier 2027.

Une fois opérationnelle, l’usine de Meyo produira chaque année plus de 10 milliards de comprimés, 2 milliards d’ampoules injectables et 100 millions de flacons, couvrant plus d’une centaine de références pharmaceutiques. À terme, le site générera près de 3 000 emplois directs et indirects, contribuant ainsi au développement économique local.

Dans son allocution, le Premier ministre a salué une initiative qui « s’inscrit dans la vision du Chef de l’État visant à renforcer la souveraineté sanitaire et à promouvoir le made in Cameroon ».

De son côté, Idriss Confiance Mbe a présenté ce projet comme « un symbole de coopération et d’espoir pour un système de santé plus résilient et autonome ».

Outre la production de médicaments, le plan directeur du projet prévoit également la création d’un centre hospitalier moderne et d’un laboratoire de recherche et développement. Meyo est ainsi appelée à devenir un futur pôle pharmaceutique de référence dans la sous-région d’Afrique centrale.

