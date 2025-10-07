Camer.be
Présidentielle 2025 : Jean Blaise Gwet, appelle l'opposition à se rallier derrière Paul Biya
Présidentielle 2025 : Jean Blaise Gwet, appelle l'opposition à se rallier derrière Paul Biya

À l’approche de l’élection présidentielle de 2025, le président du Mouvement Patriotique pour le Changement du Cameroun (MPCC), Jean Blaise Gwet, a pris une position politique qui marque un tournant majeur. Ancien opposant farouche au Président Paul Biya lors des scrutins de 2011 et 2018, il a désormais choisi d’appeler non seulement ses militants, mais aussi l’ensemble des leaders de l’opposition à se ranger derrière le candidat du RDPC.

Dans sa déclaration, Jean Blaise Gwet explique avoir pris cette décision après une « longue et profonde réflexion » sur l’avenir du Cameroun. Selon lui, Paul Biya demeure le seul homme politique ayant su préserver la paix, la stabilité et la souveraineté nationale.

« Paul Biya aime profondément le Cameroun. Il aurait pu vendre nos terres et nos ressources naturelles comme le font certains dirigeants ailleurs, mais il ne l’a jamais fait », a-t-il affirmé.

Le président du MPCC a également mis en garde contre les illusions entretenues par certains opposants, rappelant que les promesses électorales ne suffisent pas à bâtir un pays.

« Beaucoup promettent ciel et terre aux Camerounais, mais nous savons que ces promesses ne peuvent pas se réaliser d’un simple claquement de doigt », a-t-il déclaré.

En appelant ses pairs de l’opposition à « faire preuve de réalisme politique » et à s’unir autour du Président Paul Biya, Jean Blaise Gwet prône une démarche de rassemblement patriotique pour consolider les acquis du Cameroun et préserver la stabilité du pays.

