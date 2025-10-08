Camer.be
ISSA TCHIROMA BAKARY LE CHOIX DU PEUPLE
CAMEROUN :: ISSA TCHIROMA BAKARY LE CHOIX DU PEUPLE :: CAMEROON

La candidature de Issa Tchiroma Bakary à l’élection présidentielle d’octobre 2025 suscite autant de fascination que de méfiance. Ancien ministre, fidèle par moments à Paul Biya et critique à d’autres, il incarne une trajectoire faite de ruptures et de retours, dans un pays qui l’a marqué autant qu’il l’a servi. Torturé, marginalisé, puis rappelé au cœur du pouvoir, il se présente aujourd’hui comme un homme en quête de réhabilitation, d’honneur et, surtout de pardon. Ses bains de foule en témoignent, une partie de la population veut croire à ce nouveau visage.

Faut-il lui faire confiance ?

La question, en réalité, ressemble à celle que Blaise Pascal posait dans son fameux « pari ». Pour Pascal, face à l’incertitude de l’existence ou non de Dieu, il valait mieux parier sur l’existence divine : si Dieu existe, le gain est infini ; s’il n’existe pas, la perte est minime.

Appliqué à Issa Tchiroma, le raisonnement prend une forme politique. Parier sur lui, c’est accorder du crédit à un homme qui fut au coeur d’un système dont beaucoup se méfient. Mais il a su convaincre de la sincérité de sa conversion politique et de son ambition de redonner dignité et justice au Cameroun. Le pari apparaît donc comme un pari gagnant, une nouvelle trajectoire, une surprise historique, un redressement inattendu.

À l’inverse, refuser de lui faire confiance, c’est  fermer la porte à une éventuelle renaissance collective portée par un homme qui connaît de l’intérieur, les failles du système. Le scepticisme a ses raisons, mais il condamne aussi à l’immobilisme.

Ainsi, comme chez Pascal, la décision repose sur l’espérance . Pour certains, parier sur Issa Tchiroma, c’est faire confiance à l’improbable, et pour beaucoup, c’est croire que la rédemption politique est possible. 
Faut-il le croire, ou bien s’en défier ?
Faut-il croire, ou bien s’abstenir ?
Entre crainte et foi, entre doute et désir,
Le pari s’impose, le choix se dessine :
Faire confiance, ou garder ses épines.
Dans un pays avide de renouveau, ce pari pourrait bien valoir d’être tenté. 

Quoiqu'il advienne, le Peuple manifestement a fait son CHOIX et ce sera ISSA TCHIROMA BAKARY

