CAMEROUN :: CNC et élections : Joseph Chebonkeng Kalabubse rappelle les règles déontologiques aux médias :: CAMEROON

À quelques jours du scrutin présidentiel du 12 octobre, le président du Conseil national de la Communication (CNC), Joseph Chebonkeng Kalabubse, a tenu un point de presse ce 2 octobre à Yaoundé pour alerter sur de nombreuses irrégularités observées dans le traitement de l'information en période électorale. Le régulateur a interpellé les professionnels des médias sur la nécessité de respecter des points cruciaux pour garantir l'intégrité du processus démocratique, notamment l'accès équitable aux médias pour tous les candidats et l'impact de l'information sur la cohésion sociale .

Cette sortie du patron du CNC intervient dans un contexte électoral tendu et fait écho à une directive antérieure de l'institution. En effet, le CNC avait déjà ordonné, à partir du 27 septembre, la suspension des émissions de débats politiques dans l'ensemble des médias audiovisuels camerounais, une mesure critiquée par le Syndicat national des journalistes du Cameroun (SNJC) et des organisations de défense de la liberté de la presse comme Reporters sans frontières (RSF) . Cette décision était justifiée par la volonté de réserver l'antenne aux seules campagnes officielles des candidats dans les créneaux prévus, suscitant des interrogations sur l'espace laissé au débat démocratique .

L'environnement médiatique camerounais, bien que dynamique avec plus de 600 journaux et 200 radios, est régulièrement pointé du doigt pour les pressions politiques et les difficultés des journalistes à exercer leur métier en toute indépendance . La radiotélévision publique CRTV est considérée comme un média d'État au service de la communication du régime, tandis que les médias privés naviguent entre précarité économique et autocensure . Dans ce cadre, les consignes répétées du CNC, bien que visant officiellement la déontologie et l'équilibre, sont perçues par certains acteurs comme une forme de musellement supplémentaire de la liberté de la presse en pleine période électorale, une préoccupation également exprimée par le Haut-Commissariat de l'ONU aux droits de l'Homme .

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp