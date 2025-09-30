Camer.be
Éclairage sur la bourde politique grave de Maurice Kamto
CAMEROUN :: POINT DE VUE

CAMEROUN :: Éclairage sur la bourde politique grave de Maurice Kamto :: CAMEROON

L'indexation qu'il faut faire de la dernière sortie de M. Kamto se résume en les éléments suivants :

Cette  sortie est plus couarde et politicienne qu'autre chose, alors que la situation de l'heure est à ce point décisive qu'elle n'admet aucun flou artistique qui soit.

D'abord, l'exigence de M. Kamto d'une coalition BBM-ITB est un véritable vœu pieu en ce sens qu'il fait plus de place au souhaitable qu'au possible. Or, avant sa prise de parole "vacuitaire", des indices suffisamment probants montraient  déjà à M. Kamto un fossé de plus en plus grandissant entre les positions pro-lutte de Tchiroma et celles soft de BBM dont tout le staff dirigeant affiche sans honte son ancrage dans le système Biya. 

A partir de là, va t-on nous faire croire que M. Kamto ne voit guère ce que tout le monde voit ? A partir de là, va t-on nous évoquer encore la pertinence  de l'exigence sacrée d'une coalition entre les 2 poids lourds du Nord ?

. Peut-on me montrer en quoi la "position sans position" de M. Kamto booste la recherche vaille que vaille de la défaite du Rdpc-Biya au soir du 12 octobre ?
. Où est l'offensive politique du moment contre le pouvoir en place, avec le flou artistique de la sortie de M. Kamto, à cette heure où on se jette dans la bataille des urnes contre le régime ?

. Par contre, au lieu de faire preuve de courage politique en donnant une consigne de vote en faveur de Tchiroma,  au vu de ce que la réalité objective du terrain fait voir, à savoir que c'est sa dynamique qui montre le plus grand potentiel de lutte et c'est ce qui importe le plus, en donnant donc une consigne de vote courageuse pour ITB qui se démarque (élément majeur de motivation), qui peut dénier que pareil scénario puisse impacter la détermination de la base radicale, anti-Rdpc, de Bello à rejoindre la dynamique autour de Tchiroma, reduisant ainsi l'Undp à sa portion la plus congrue qui soit, celle de ses dirigeants pro système ? 

Ce qui est donc manifeste, c'est que M. Kamto, dans sa posture de l'autre jour, ne se mouille pas, alors qu'il lui faut le faire pour que les Camerounais placent au 12 octobre prochain le diable qu'ils auront librement choisi, espérant au moins avec ça qu'ils auront le temps de "voir  venir".

Dr Elie NKAMGUEU Discours HCCE France 2025
Effi market spot
MADO, ou l'art du beau...
Gala caritatif ADIVAS Août 2025
