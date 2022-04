CAMEROUN :: Nkongsamba: Il retourne en prison 48h après sa libération :: CAMEROON

Il existe en Afrique un long chapelet de proverbes sur le vol, une action condamnée par la société depuis des siècles avec virulence.

En Afrique, l’éducation, pilier de la structure sociale rejette complètement le vol comme le mensonge. Ainsi, la répétition étant pédagogique il n’est pas rare d’entendre les parents, les aînés ou la famille éduquer constamment les plus jeunes dans ce sens en réitérant des proverbes ou des citations célèbres.

De George Herbert,nous retenons que « Qui vole un oeuf volera un boeuf. ». Un proverbe africain stipule également que "celui qui vole un oeuf, finira par voler la poule qui l'a pondu" Et c'est justement ce qui s'est passé au quartier 6 de Nkongsamba mardi dernier (26 avril 2022, ndlr)

C’est un fait rocambolesque ! Chasser le naturel, il revient au galop. 48 H après sa libération, M. Lucien, 36 ans, est retourné en prison après avoir volé une poule.

Les faits ont eu lieu au quartier 6 de la ville de Nkongsamba, chef lieu du département du Moungo, région du Littoral.

Il a été libéré lundi dernier après avoir purgé une peine de 5 ans d'emprisonnement à la suite d'un vol d'oeuf au marché central de Nkongsamba.

Cette fois, libre, il a recidivé, en volant une..... poule dans l’enclos de ses voisins qu’il a voulu vendre au marché de Baré mais en vain.

Le propriétaire de la dite poule ne l'ayant pas aperçu à la tommbée de la nuit, s'est précipité le lendemain au marché de la volaille de Baré. Lucien, ayant aperçu le propriétaire de la poule, a caché son butin dans sa veste. Etouffé , la poule a émise un cri inhabituel à l’intérieur de sa veste. Ne pouvant pas nier les faits, Lucien est passé aux aveux.

La foule furieuse s’est ruée sur l’homme et l’a forcé à manger le poulet cru comme punition pour le vol. Et comme il n'en pouvait plus, il a été conduit à la brigade de gendarmerie de Baré où il médite son sort dans une cellule en attendant d'être déféré devant le juge.