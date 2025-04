FRANCE :: QUAND UNE PHOTO DEVIENT UNE MENACE : TENSIONS ENTRE MARLENE EMVOUTOU ET SAMUEL ETO’O

Un nouveau chapitre s’ouvre dans les tensions persistantes entre Marlène Emvoutou, ex-candidate à la présidence de la Fédération Camerounaise de Football (FECAFOOT), et Samuel Eto’o, figure emblématique du football camerounais. Depuis quelques heures, les réseaux sociaux sont en ébullition, suite à une déclaration choc publiée par Marlène Emvoutou sur sa page Facebook officielle.

Une visite inattendue, une photo troublante

Dans un post diffusé il y a 22 heures, Marlène Emvoutou s’est exprimée sur un ton grave, mêlant stupeur et inquiétude. Elle y affirme que Samuel Eto’o se serait rendu devant son domicile en France, aurait pris une photo de l’endroit, et l’aurait publiée sur sa propre page Facebook, accompagnée d’un message qu’elle qualifie de menaçant. « C’est avec une grande stupeur que j’ai découvert que ce dernier s’était rendu devant mon domicile, avait pris le soin de faire une photo, qu’il a publiée avec une menace explicite », écrit-elle. Pour elle, ce geste n’est pas anodin : il s’agirait d’une intimidation ouverte, une sorte de mise en garde publique qui s’inscrirait dans un climat de harcèlement déjà ancien.

Une menace de trop ?

L’activiste affirme que cette publication représente une « énième menace », évoquant des tentatives persistantes de la faire taire, orchestrées selon elle par des personnalités de haut rang au Cameroun. Elle va plus loin en insinuant que sa vie serait en danger, et que cette photo ne serait qu’un élément d’une stratégie plus vaste, possiblement meurtrière. Elle a déposé plainte auprès des forces de sécurité françaises, affirmant avoir pris toutes les dispositions légales pour faire face à ce qu’elle perçoit comme une menace directe à son intégrité physique. Une manière aussi de documenter publiquement l’affaire, afin de responsabiliser ceux qu’elle accuse.

Un direct annoncé, une parole maîtrisée

Dans la même publication, Marlène Emvoutou annonce qu’elle prendra prochainement la parole en direct pour « informer sur les contours de cette scabreuse affaire ». Un choix stratégique qui traduit sa volonté de contrôler sa narration, de s’adresser directement à ses soutiens, et surtout de faire pression en médiatisant l’affaire. À travers cette déclaration, Marlène Emvoutou endosse le double rôle de victime et de résistante, refusant de céder à ce qu’elle décrit comme une campagne d’intimidation.

Conflit personnel ou enjeu politique ?

La situation soulève de nombreuses interrogations. Le différend entre Emvoutou et Eto’o est-il strictement personnel, ou s’agit-il d’un conflit politique masqué, dans un contexte où les luttes de pouvoir autour de la FECAFOOT sont fréquentes ? La mention répétée de figures « très haut placées » renforce l’hypothèse d’un affrontement d’ordre institutionnel ou même étatique. De plus, le geste symbolique de se rendre devant le domicile d’une opposante – si les faits sont avérés – peut être lu un « message codé », comme le suggère Emvoutou, envoyé à elle mais aussi à tous ceux qui oseraient défier certaines autorités.

L’interprétation du geste de Samuel Eto’o

Certains tentent d’adopter une lecture plus nuancée du geste de Samuel Eto’o. S’agissait-il d’une tentative maladroite de réconciliation, ou au contraire d’un acte d’intimidation maquillé en simple passage ? L’ambiguïté persiste, mais le choix de publier la photo rend la démarche hautement problématique. L’ancien footballeur n’a pour l’instant pas réagi officiellement aux accusations de Marlène Emvoutou.

Une figure publique menacée ?

Marlène Emvoutou, intellectuelle et femme engagée dans les causes sociales, refuse de se laisser réduire au silence. Elle en appelle à l’opinion publique, mobilise les réseaux sociaux et s’entoure d’un discours de résistance, évoquant le poids des institutions françaises, et sa foi en la justice. Je n’ai pas manqué de commenter sa publication, et voici ce que j’ai dit :

« Cette attitude s’apparente à un acte d’intimidation voilée, aux accents prémonitoires. Peut-être encore n’est-il que le pantin maladroit de conseils malveillants, obéissant par ignorance plus que par conviction. Quoi qu’il en soit, cette photo semble clairement adressée au public, comme un message codé. Et derrière cette image, il n’est pas exclu que certains, tapis dans l’ombre, soient déjà prêts à franchir le pas, à faire peser sur lui le poids d’un acte orchestré, comme tant d’autres avant lui – journalistes, penseurs, voix dissidentes – qu’on a voulu faire taire à coups de manigances. Il faut tenir bon.

Ce qu’il fait est profondément irresponsable, d’autant plus que tu es une intellectuelle engagée, une femme qui soutient les causes sociales. La société elle-même sera le rempart contre toute tentative de te faire taire. Qui ne connaît pas les méthodes de ceux qui, ayant vécu en Italie, reproduisent les comportements mafieux ? Si cette photo est réelle, s’il s’agit bien de lui, alors qu’il sache : le jour viendra où il regrettera ce simulacre. L’école est bien. Qu’il continue, à se donner en spectacle. Un jour, la vie lui montrera le reflet exact de ce qu’il est : un homme ordinaire, rien de plus. Peut-être aussi un appel à la négociation parce que dans les révolutions, il faut savoir à quel moment il faut les arrêter si surtout la personne ne te doit rien. Tout compte fait n’aie pas peur et Tiens bon. »

» Une affaire à suivre de très près

Dans cette affaire aux relents de règlement de comptes, la frontière entre politique, personnalités publiques, et menaces réelles semble de plus en plus floue. Le live annoncé par Marlène Emvoutou pourrait apporter de nouveaux éléments. Pour l’heure, cette affaire montre les dangers que courent certaines voix dissidentes, même en exil. Et pose une question évidente : peut-on encore être une figure critique sans craindre pour sa vie ?