-
© Camer.be : Toto Jacques
- 18 Sep 2025 10:38:03
- |
- 386
- |
-
CAMEROUN :: Drame à Bafoussam : une mère tue son fils par erreur lors d'un rituel de sorcellerie :: CAMEROON
Un drame effroyable a secoué la ville de Bafoussam, dans l'ouest du Cameroun, où une sexagénaire a involontairement causé la mort de son propre fils. L'incident tragique se serait produit lors d'un rituel de protection que la mère avait organisé pour se prémunir contre le voleur de sa chèvre. Loin de s'imaginer que le mal qu'elle projetait se retournerait contre elle, cette tragédie familiale met en lumière les dangers des pratiques occultes qui persistent dans certaines communautés.
Selon les informations recueillies, la mère avait consulté un tradipraticien pour effectuer une cérémonie visant à identifier et à nuire au coupable du vol. Le rituel, qui devait cibler le voleur, a tragiquement frappé son fils par erreur fatale, plongeant toute la famille dans le deuil et l'incompréhension. Ce drame soulève des questions cruciales sur l'influence des croyances traditionnelles et leurs conséquences parfois irrémédiables sur la cellule familiale.
Les autorités locales pourraient ouvrir une enquête pour déterminer les circonstances exactes de cette mort, mais les pratiques de sorcellerie restent un sujet sensible et complexe à traiter juridiquement. Cette affaire rappelle tristement que les solutions occultes, souvent recherchées pour régler des conflits ou des injustices perçues, peuvent conduire à des issues dramatiques et des regrets éternels.
Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp
Lire aussi dans la rubrique INSOLITE
Les + récents
Classement FIFA septembre 2025 : le Cameroun recule à la 53e place mondiale
Akere Muna prône une coalition de l’opposition pour battre Paul Biya en 2025
Dieudonné Essomba : Joshua Osih, seule alternative crédible à Paul Biya en 2025
Drame à Bafoussam : une mère tue son fils par erreur lors d'un rituel de sorcellerie
Brenda Biya dénonce son père Paul Biya : scandale et luxe à Genève
INSOLITE :: les + lus
Surpris en train de "Sanga Sanga" la femme de son voisin à Douala
- 13 November 2015
- /
- 502615
Un python découvert avec une liste dans son estomac
- 04 September 2015
- /
- 230123
Cameroun: Son mari la répudie à cause des réseaux sociaux
- 03 August 2018
- /
- 122365
LE DéBAT
Afrique : Quel droit à l'image pour les défunts au Cameroun ?
- 17 December 2017
- /
- 207463
POINT DU DROIT
La problématique du changement de nom en droit comparé
- 20 April 2019
- /
- 202243