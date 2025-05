Histoire Insolite : Pape Léon XIV (Prevost) et De Gaulle à Akono, Cameroun :: CAMEROON

Le Cameroun, carrefour méconnu d’histoire religieuse et militaire

Saviez-vous que le village d’Akono, dans le département de la Mefou et Akono, a marqué le parcours de deux figures historiques majeures ? En 2023, le cardinal Robert Francis Prevost élu pape Léon XIV le 8 mai 2025 pour succéder au pape François y effectue une visite pastorale. Mais bien avant lui, en pleine Seconde Guerre mondiale, l’église d’Akono a servi de refuge au général Charles de Gaulle après sa fuite de Londres. Accueilli à Douala par le lieutenant-colonel Philippe de Hautecloque, plus connu sous le nom de général Leclerc, cet épisode lie le Cameroun à l’histoire mondiale.

Akono : Un symbole spirituel et stratégique

L’église d’Akono, modeste mais chargée d’histoire, incarne la résilience. C’est ici que De Gaulle a préparé des actions clés pour la Libération. Ce lieu, visité en 2023 par Robert Francis Prevost alors cardinal , symbolise le lien entre foi et lutte pour la liberté.

De Hautecloque à Leclerc : L’épopée camerounaise

Le lieutenant-colonel de Hautecloque, alias "Leclerc", a forgé sa légende au Cameroun. Son accueil de De Gaulle à Douala en 1940 marque le début d’une épopée militaire. Le futur général Leclerc utilise alors le territoire comme base pour rallier l’Afrique équatoriale à la Résistance. Un chapitre crucial, mais peu enseigné, de la histoire coloniale Cameroun.

2023-2025 : D’Akono au Vatican, le parcours de Léon XIV

La visite de Robert Francis Prevost à Akono en 2023, alors qu’il était cardinal, prend une dimension prophétique après son élection comme pape Léon XIV en 2025.