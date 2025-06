CAMEROUN :: Vierge lors de sa nuit de noce, son époux passe une nuit de cauchemar avec au menu un lit cassé :: CAMEROON

Le thermomètre affichait samedi dernier 23 degrés à Mélong, chef-lieu d'arrondissement éponyme, département du Moungo, région du Littoral au Cameroun.

Les populations comme d'habitude ont vaqué à leurs occupations quotidiennes. La ville grouille du monde de par sa diversité et ses activités plurielles. Les oreilles chatouillées par les klaxons de motos taxi.

Au niveau de la mairie se célébrait en grande pompe un mariage avec pour couronnement, une cérémonie VIP réservée aux invités dans une salle locale bien connue de la ville.

Après la Mairie, les heureux mariés du jour se sont dirigés à l'Eglise pour la bénédiction nuptiale chrétienne avant de retourner aux environs de 18h à l'hôtel afin de préparer la cérémonie grandiose du soir.

Effectivement ce soir, dès 21 heures, la salle des cérémonies était pleine à craquer, les invités habillés comme s'ils allaient à une cérémonie de concours de la mode vestimentaire. Leur parfum corporel avait fini par donner un autre ton odorant mielleux dans le hall décoré par un architecte d'intérieure venu de la Chine.

Cette soirée de noce arrosée en un laps de temps a fait le tour des réseaux car, il y avait de la bouffe et l'alcool coulait à flots.

Les mariés du jour se sont également prêtés à ce jeux car, au bout de la nuit, ils ne tenaient plus debout.

Bien avant le mariage Etouba N. avait des principes et les a respectés. Son compagnon, les a également respectés par amour. Pour elle, pas question de jouer à papa et maman avant le mariage. Le couple a donc vécu deux ans dans l’abstinence, afin de se réserver pour le grand jour.

Une fois mariés, le jour de leur nuit de noces, c'est dans leur hôtel, que leur moment de la joie a tourné au cauchemar.

Etouba N., 23 ans et Ewé, B, 31 ans, se sont rencontrés à la paroisse de leur église, à New Mélong, en 2023. En 2025, ils ont commencé à se fréquenter, et dès le départ, Etouba a expliqué à Ewé qu’il était inconcevable pour elle d’aller au septième ciel avec son compagnon avant le mariage.

Ce choix n’a pas du tout refroidi Ewé, qui a accepté de prendre son temps. En 2025, après deux ans de vie commune, ils se sont enfin mariés devant Monsieur le Maire et le Curé de la Paroisse de New Melong.

Le soir de leur nuit de noces, ils avaient tout préparé pour que la nuit soit magique et que la première fois de Etouba soit mémorable. Seulement, l'heureux couple du jour se retrouvera confronté à une difficulté. Etouba n'avait pas encore connue d'homme et se retrouvait encore en situation de virginité.

Les deux tourtereaux saouls comme des Polonais décidèrent de s'endormir. Question d'avoir un peu plus d'énergie pour reprendre avec le fameux exercice

Aux environs de 4heures du matin, les deux mariés se remirent au travail. Etouba, bien que ce soit la première fois, ne s'attendait au pire. Elle s’est mise à hurler de douleurs et de gémissements indicibles.

Malheureusement, pour elle, Ewé était décidé d'aller jusqu'au bout de ses fantasmes.

Les mouvements étaient tellement forts et violents de telle sorte qu'ils ont fini par abimer le lit de leur chambre d'hôtel.

Fatigués de ne pas dormir de la nuit, les autres clients de l'hôtel sont allés rencontrer leurs voisins (le couple des jeunes mariés).

Dans la foulée, le dimanche matin, Une procédure d'expulsion a été engagée par le gestionnaire de l'hôtel contre ce couple de client dont les frasques nuisibles ont empêché tout le voisinage de dormir.

Dans la ville de Mélong, cette histoire continue à animer les débats dans les gargotes. L'on espère simplement que l'aventure de Ewé et Etouba servira de leçons aux jeunes mariés. Plusieurs psychologues suggèrent toujours à plusieurs couples de bien se connaître afin de bien passer sa nuit de noce. Qu'en pensez-vous ?

