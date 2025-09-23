Maurice Kamto 2025 : Pourquoi son exclusion le place au cœur de la présidentielle camerounaise :: CAMEROON

« À trois semaines de l’élection présidentielle du 12 octobre, une figure continue de cristalliser les débats au Cameroun : Maurice Kamto. Exclu du processus électoral par Elecam et le Conseil constitutionnel en août dernier, le candidat de l'Alliance Pour le Changement (APC) investi par le Manidem demeure pourtant au centre de l’attention. Son parcours politique, ses combats, ainsi que l’empreinte de son action dans la vie publique expliquent cette centralité.

Un acteur constant des luttes sociales

Depuis plus d’une décennie, Maurice Kamto s’est imposé comme la voix des injustices subies par les Camerounais. Crise anglophone, défaillances du système électoral, catastrophes naturelles, accidents, meurtres et enlèvements, détournements: il s’est exprimé sur toutes ces causes avec constance et solidarité (SCSI en période COVID-19).

De la démission au combat électoral

Après avoir quitté le gouvernement, Kamto s’est engagé dans la mobilisation citoyenne, encourageant l’inscription sur les listes électorales dès 2012. Depuis, il a affronté fraudes électorales en 2013 lors des élections législatives, violences policières et marginalisation politique. Ses dénonciations ont notamment mis en lumière l’article du code électoral donnant à Elecam un pouvoir de falsification des procès-verbaux lors des contentieux électoraux. (C'est le procès verbal de Elecam qui fait foi)

Un parcours marqué par la répression

Peu avant les années 1990, il a connu la prison pour avoir publié une analyse critique de la gouvernance de Paul Biya, à propos d’un ouvrage de Mono Dzana. En 1992, il participa activement à la campagne de John Fru Ndi, avant de marquer son passage au gouvernement par la reprise de Bakassi et la refonte du Code pénal camerounais.

L’élection de 2018, tournant politique

Candidat à la présidentielle de 2018, Maurice Kamto démontra devant le Conseil constitutionnel que 32 procès-verbaux, représentant plus d’un million de voix attribuées à Paul Biya, étaient sans signature. Une révélation qui alimenta ses accusations de fraude et marqua durablement l’opinion publique. Les contestations qui suivirent entraînèrent des milliers d’arrestations, dont des centaines débouchèrent sur des condamnations.

Des militants toujours en prison

Sept ans après ce scrutin, plus de 36 cadres et militants du MRC restent détenus, malgré une décision de l’ONU en 2022 exigeant leur libération immédiate pour détention arbitraire.

Le visage de la résistance

Son exclusion de la présidentielle de 2025 n'a fait que renforcer son statut de symbole. Pour beaucoup, Maurice Kamto incarne la résistance camerounaise. Dans ce contexte, les regards se tournent vers Bello Bouba Maigari, Issa Tchiroma et l’honorable Jean-Michel Nintcheu, président de l’APC, afin de dégager un compromis autour d’un candidat unique capable de porter les espoirs du peuple du changement à Etoudi le 12 octobre. Sur ce dernier point, Bello Bouba qui a une meilleure machine ancrée sur le terrain devrait se montrer éloigné du système qu'il a servi , pour faciliter toute mise en place stratégique.

