Grégoire Birwé, ancien vice-président national du SDF, s’est adressé dans une mise au point à Joshua Osih après sa sortie médiatique contre Bello Bouba Maïgari. Pour ce membre du Comité central de l’UNDP , les attaques du candidat du SDF témoignent d’une méconnaissance historique et d’une duplicité politique qui fragilisent davantage l’opposition camerounaise.

Lire la sortie de Grégoire Birwé en dessous.

MISE AU POINT DE GREGOIRE BIRWE, MEMBRE DU COMITÉ CENTRAL DE L’UNDP A L’ATTENTION DE JOSHUA OSIH.

Monsieur Joshua Osih,

Votre récente sortie médiatique, au cours de laquelle vous avez attaqué le candidat Bello Bouba Maïgari et rabaissé l'adhésion de figures historiques du SDF à l'UNDP, témoigne d'une légèreté et d'une méconnaissance historique aussi dangereuses qu'étonnantes. Il est urgent de vous remémorer quelques fondamentaux et de procéder à un examen de conscience que votre parcours politique rend plus que nécessaire.

1. Le Fédéralisme n'est ni votre invention, ni votre propriété exclusive

Vous vous êtes permis de reprocher à Bello Bouba Maïgari de s'approprier « votre » idée du fédéralisme. Cette prétention est historiquement fausse et intellectuellement malhonnête.

· Leçon d'histoire : Le fédéralisme (du latin foedus, pacte) a été conceptualisé et implémenté pour la première fois aux États-Unis en 1787 pour gérer l'unité dans la diversité. Le Cameroun l'a expérimenté concrètement dès 1961 sous la conduite des Pères fondateurs de la Nation, avec une République Fédérale composée de deux États. Ahmadou Ahidjo en était le Président et John Ngu Foncha le Vice-Président.

· Un héritage, pas une innovation : Vous vous vantez d'une idéologie qui est un héritage historique camerounais, bien antérieur à votre carrière politique. La transition vers l'État unitaire en 1972 est un fait historique, mais le fédéralisme fait partie de l'ADN constitutionnel du Cameroun. Cessez de prétendre en détenir le monopole ou d'en faire un argument de campagne personnel. Il faut trouver autre chose.

2. L'hypocrisie de vos attaques et le miroir de votre propre parcours

Votre tentative de discréditer Bello Bouba Maïgari, un homme d'État expérimenté, rompu à la tâche et dont le dévouement pour le Cameroun est reconnu, frise la malhonnêteté intellectuelle.

Pendant que vous accusez les autres de complicité avec le régime, votre propre bilan appelle à la critique :

· Un piètre résultat électoral : En 2018, porté par le SDF, un Parti historique, vous n'avez recueilli que 3,3% des voix, terminant à une humiliante quatrième place, loin derrière le Pr. Maurice Kamto et même derrière un novice en politique, Cabral Libii. Ce score est un désaveu cinglant de votre capacité à incarner une alternative crédible aux yeux des Camerounais.

· Un bilan parlementaire inexistant : Depuis 12 ans, vous siégez à l'Assemblée Nationale, profitant des avantages substantiels du poste. Quel est votre bilan concret ?

· Vice-Président de la commission des Finances (2013-2020), puis Questeur (2020 à aujourd'hui) : vous avez décaissé et joui de l'argent des contribuables camerounais.

· Aucune loi impactante à votre actif.

· Aucun contrôle sérieux de l'action gouvernementale en dehors de joutes oratoires médiatiques.

· Votre unique fait d'armes revendiqué est d'être "le premier anglophone élu dans le Littoral". Pendant ce temps, votre localité d'origine, Kumba, est déchirée par une guerre civile. Que fait l'enfant du pays pour ses frères en détresse ? Rien, si ce n'est des passages dans les médias pour étaler votre embonpoint et votre opulence, preuve que la "généreuse" maison de Cavaye Yéguié vous réussit très bien.

3. La duplicité bicéphale du SDF et votre rôle trouble

Votre Parti, le SDF, incarne la schizophrénie politique camerounaise, les camerounais doivent le savoir où le savent déjà :

· Le jour, il se présente en opposition "radicale" mais sans impact, vivant sur le glorieux, mais lointain souvenir de 1992.

· La nuit, il lèche la main du régime qu'il est censé combattre, négociant des postes et des faveurs pour une poignée de dirigeants.

Pour un fils de pasteur, jouer à ce jeu de trahison et de duplicité est simplement dégueulasse. Votre myopie, induite par l'opulence, vous fait oublier le sacrifice des 34 camarades qui ont bâti le SDF sur une culture de lutte et de perspicacité et que vous avez remercié par le fameux 8.2, réglant ainsi vos différends alors même, qu'une plainte avait été déposée contre le Chairman et vous son bras droit, pour malversations financières. Vous voulez gérer une Nation avec de telles bassesses élémentaires managériales. Vous avez transformé ce patrimoine en une entreprise familiale et un cercle de copains attendant les miettes de la grâce présidentielle.

En conclusion, vous avez une main tendue par sagesse, pas par faiblesse

Votre attaque à RFI contre certains candidats et Bello Bouba Maïgari y compris le Pr Maurice Kamto bien que pas dans la course présidentielle, reste principalement un Acteur incontournable avec sa consigne de vote, confirme que vous êtes un indic dans l'opposition, dont le rôle est d'empêcher toute alliance crédible qui menacerait le régime. Vous roulez pour vous-même et pour ceux qui vous permettent de maintenir votre train de vie.

Il est encore temps de vous ressaisir. La sagesse voudrait que vous alliez rencontrer votre aîné, Bello Bouba Maïgari pour discuter véritablement, car il reste un Homme d'expérience, de dialogue et de sagesse au centre de l'alternance, qui propose une coalition porteuse d'espoir pour la reconstruction de la République. Rappelez-vous d'où vous venez et adoptez une posture humble, pondérée et respectueuse envers les véritables acteurs politiques.

Le Cameroun a besoin de bâtisseurs, pas de faiseurs de troubles opportunistes.

Soyez sage, conseil gratuit.

Grégoire BIRWÉ, Ancien 4ème Vice Président National du SDF en 2012, sous feu John Fru Ndi,

Membre du Comité Central UNDP