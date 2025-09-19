Camer.be
Rapports secrets : comment Biya prépare la présidentielle camerounaise
CAMEROUN :: PRéSIDENTIELLE 2025

Rapports secrets : comment Biya prépare la présidentielle camerounaise :: CAMEROON

Deux rapports secrets des services de renseignement camerounais, adressés en juillet 2025 à Paul Biya, alertent sur un possible « coup d’État politique » au sein de son propre parti, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais (RDPC). Ces documents confidentiels, obtenus par Jeune Afrique, mettent en garde contre la probabilité d’une victoire de l’opposition lors de la présidentielle camerounaise du 12 octobre et proposent une série de mesures pour favoriser sa fragmentation . Cette révélation survient alors que le président Biya, 92 ans, au pouvoir depuis 1982, se lance dans la course pour un huitième mandat, dans un climat marqué par des inquiétudes grandissantes sur son état de santé et par des tensions internes au sein du RDPC.

Les rapports soulignent la nécessité pour le régime de diviser l’opposition, déjà affaiblie par la disqualification controversée de son principal leader, Maurice Kamto, et par les rivalités entre figures émergentes comme Issa Tchiroma Bakary et Bello Bouba Maigari . Cette stratégie de fragmentation de l’opposition inclurait des manipulations du calendrier électoral, comme le report des élections locales, permettant au RDPC de se concentrer sur la présidentielle sans distractions internes . Le scrutin se tient dans un climat de crises multiples : conflit anglophone, menace jihadiste dans l’Extrême-Nord, et tensions ethniques exacerbées par un sentiment de marginalisation .

Malgré les avantages structurels du pouvoir, les rapports des renseignements reconnaissent que l’instabilité politique guette le Cameroun, quel que soit le résultat de l’élection. Une victoire de Biya pourrait entraîner des contestations violentes, tandis qu’une transition incertaine risquerait d’aggraver les fractures existantes . La communauté internationale, notamment les États-Unis, l’Union européenne et la Chine, observe avec prudence, partagée entre critiques des droits de l’homme et intérêts stratégiques . Alors que le scrutin approche, ces révélations jettent une lumière crue sur les mécanismes de maintien au pouvoir et les défis démocratiques qui se jouent au Cameroun.

