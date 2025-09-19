Camer.be
Mamadou Mota appelle à l’unité de l’opposition pour la présidentielle camerounaise
PRéSIDENTIELLE 2025

Alors que le Cameroun s’apprête à vivre une échéance électorale décisive en octobre 2025, Mamadou Mota, président intérimaire du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun (MRC), lance un appel solennel à l’unité des forces politiques. Dans une tribune adressée aux deux candidats du Septentrion, Bello Bouba Maigari et Issa Tchiroma Bakary, il exhorte à dépasser les ambitions personnelles pour favoriser une convergence des engagements face au régime en place. « Dans une élection verrouillée, inégalitaire et asymétrique, toute division est un cadeau offert au statu quo », affirme-t-il, soulignant que seule une union sincère peut ouvrir la voie à l’alternance.

Mamadou Mota, qui a récemment salué l’unité retrouvée au sein du MRC après un Conseil national, propose de faciliter un dialogue entre les différents acteurs politiques. Il rappelle que la confiance populaire se mérite par le sacrifice, l’écoute et le sens du devoir, et insiste sur la nécessité d’un accord de responsabilité historique plutôt que d’un simple compromis conjoncturel. Cette prise de position intervient dans un contexte où le MRC a souvent dénoncé des entraves à ses activités, comme l’interdiction récente d’une réunion à Garoua, perçue comme une stigmatisation.

Le message de Mota s’adresse particulièrement aux leaders expérimentés qui ont servi la République et portent une part du destin collectif. Il les invite à une décision de grandeur, arguant que le temps est venu de privilégier l’intérêt supérieur de la Nation plutôt que les juxtapositions d’ambitions. Alors que les électeurs camerounais aspirent à un souffle nouveau, cet appel à l’unité pourrait être déterminant pour la crédibilité de l’opposition face au scrutin présidentiel.

Le Président Mamadou Mota lance un appel à la responsabilité de chacun
Déclaration du Président National a.i du MRC

Au moment où notre pays s’apprête à vivre une échéance décisive, l’histoire interpelle chacun d’entre nous. Elle interpelle plus encore celles et ceux qui, par leur parcours, leur enracinement ou leur légitimité, portent une part du destin collectif.

Deux figures du Septentrion, deux candidats à l’élection présidentielle d’octobre 2025, incarnent aujourd’hui cette responsabilité singulière. Tous deux ont servi la République. Tous deux ont été, à des titres divers, les témoins et les acteurs des mutations de notre pays. Tous deux sont engagés dans cette bataille politique dont le peuple attend un souffle nouveau.

Mais la gravité de l’heure exige plus que des candidatures. Elle exige une élévation, un dépassement. Le temps n’est plus à la juxtaposition des ambitions, mais à la convergence des engagements. Ce que le peuple camerounais attend, ce n’est pas une simple addition de voix, mais une unité d’intention. Ce n’est pas un compromis conjoncturel, mais un accord de responsabilité face à l’histoire.

Je m’adresse donc à ces deux hommes d’État avec respect, mais avec exigence. Je les invite, non à un renoncement, mais à une décision de grandeur. À se rencontrer, se parler, se dire la vérité. Non pour eux-mêmes, mais pour l’intérêt supérieur de la Nation.

L’opportunité qui se présente est rare. Elle pourrait ne plus jamais se représenter. Dans une élection verrouillée, inégalitaire, asymétrique, toute division est un cadeau offert au statu quo. À l’inverse, toute unité sincère est un pas vers l’alternance.

Le MRC, par ma voix, en alliance avec les forces citoyennes et politiques engagées pour le changement, se tient disponible pour accompagner tout processus sérieux de clarification et de rassemblement. Nous ne cherchons pas à imposer, mais à faciliter. Nous ne prétendons pas détenir la solution, mais nous savons que sans dialogue courageux, il n’y aura pas d’issue.
La confiance populaire se mérite. Elle s’arrache par le sacrifice, l’écoute et le sens du devoir. L’unité n’est pas un slogan. C’est un acte de foi en la République. Et parfois, c’est un choix douloureux mais nécessaire. Il reste peu de temps, mais il reste encore du courage.
Saisissons-le.

Mamadou Mota
Président National a.i 
MRC

L'actualité en vidéo