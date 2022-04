ESPAGNE :: Comment Villarreal CF a réussi à qualifier une ville de 50000 habitants pour une autre demi-finale :: SPAIN

Le vainqueur de l’Europa League a éliminé la Juventus puis le Bayern Munich pour rejoindre le dernier carré de la C1.

Ce fut incroyable en 2006 et c’est encore le cas en 2022. 16 ans après avoir surpris l’Europe en se qualifiant pour les demi-finales de la Ligue des champions, Villarreal CF a réédité cet exploit, éliminant cette fois la Juventus puis le Bayern Munich. Mardi soir, un but tardif de Samuel Chukwueze a permis au club de LaLiga Santander d’accrocher un nul 1-1 à Munich et de l’emporter 2-1 sur les deux rencontres.

