ESPAGNE :: Fadil Le Sorcier et Big Benji MATEKE enflammeront Bilbao le 18 octobre :: SPAIN

La capitale culturelle du Pays basque s’apprête à vibrer au rythme des sonorités africaines. Le 18 octobre prochain, Bilbao accueillera un événement artistique d’envergure européenne, orchestré par la promotrice Nash Tabufatu, figure incontournable de la scène culturelle en Espagne. Fidèle à sa réputation, elle promet un rendez-vous exceptionnel, présenté comme l’événement musical de l’année.

Les artistes Fadil Le Sorcier et Big Benji MATEKE, véritables icônes de la scène afro, seront les têtes d’affiche de ce spectacle très attendu. Leur présence a déjà déclenché une vague d’enthousiasme au sein de la diaspora africaine et auprès des amateurs de musiques du monde.

Comme lors des éditions précédentes, une mobilisation européenne est attendue pour célébrer la richesse culturelle et artistique du continent africain. C’est à la SALA RAW (Calle Kareaga, 65) que le public pourra se rassembler pour une soirée qui s’annonce inoubliable.

L’appel est lancé : tous les passionnés de musique et de culture sont attendus à Bilbao pour partager ce moment unique placé sous le signe de la fête et de la diversité.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp