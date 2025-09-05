Camer.be
Fadil Le Sorcier et Big Benji MATEKE enflammeront Bilbao le 18 octobre
ESPAGNE :: EVENEMENTS

ESPAGNE :: Fadil Le Sorcier et Big Benji MATEKE enflammeront Bilbao le 18 octobre :: SPAIN

La capitale culturelle du Pays basque s’apprête à vibrer au rythme des sonorités africaines. Le 18 octobre prochain, Bilbao accueillera un événement artistique d’envergure européenne, orchestré par la promotrice Nash Tabufatu, figure incontournable de la scène culturelle en Espagne. Fidèle à sa réputation, elle promet un rendez-vous exceptionnel, présenté comme l’événement musical de l’année.
 
Les artistes Fadil Le Sorcier et Big Benji MATEKE, véritables icônes de la scène afro, seront les têtes d’affiche de ce spectacle très attendu. Leur présence a déjà déclenché une vague d’enthousiasme au sein de la diaspora africaine et auprès des amateurs de musiques du monde.
 
Comme lors des éditions précédentes, une mobilisation européenne est attendue pour célébrer la richesse culturelle et artistique du continent africain. C’est à la SALA RAW (Calle Kareaga, 65) que le public pourra se rassembler pour une soirée qui s’annonce inoubliable.
 
L’appel est lancé : tous les passionnés de musique et de culture sont attendus à Bilbao pour partager ce moment unique placé sous le signe de la fête et de la diversité.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

Lire aussi dans la rubrique EVENEMENTS

Fadil Le Sorcier et Big Benji MATEKE enflammeront Bilbao le 18 octobre
PICS-CAMEROON : Promouvoir la compétitivité internationale et la durabilité des produits camerounais grâce aux technologies avancées
Discours Deuxième Édition Caritative pour les Seniors ADIVAS par Viviane BITECK
Communiqué de presse: COLLABORATION CHINDJOU MAISON DE COUTURE x ÉRIC CHRISTIAN NYA
L'artiste Douleur, invité d'honneur de la prestigieuse nuit en blanc de washington dc
Éric Christian Nya célèbre son prix de Meilleur Magazine TV à Paris
Gala ACUT 2025 : Un Dîner de Prestige pour Une Cause Vitale au Cameroun
Le 29 novembre 2025 : la Belgique au chevet de ses héros du quotidien
Exclusif : Maurice Kamto privé des présidentielles 2025? (mise à jour)
Strasbourg : Lady Bi prépare un grand gala du style le 18 octobre à Souffelweyersheim
FESTI-MAKASA 2026: Le rendez vous culturel de la diaspora est fixé
Fotoulaise Lifetv (La Princesse Fotoulaise) remet ça : rendez-vous à Hambourg le 9 mai 2026
Devenez Rédacteur

Les + récents

18:14
Bulletins de vote camerounais imprimés en Chine : Opacité et conflit d'intérêt à ELECAM

Bulletins de vote camerounais imprimés en Chine : Opacité et conflit d'intérêt à ELECAM
15:21
Abdoul KARIMOU d'ELECAM dans l'équipe RDPC : Impartialité électorale en question au Cameroun

Abdoul KARIMOU d'ELECAM dans l'équipe RDPC : Impartialité électorale en question au Cameroun
14:43
Mécontentement populaire à Meskine : Le RDPC face à la colère des populations

Mécontentement populaire à Meskine : Le RDPC face à la colère des populations
13:57
Samuel Eto'o et Joseph Antoine Bell officialisent leur soutien à Paul Biya pour 2025

Samuel Eto'o et Joseph Antoine Bell officialisent leur soutien à Paul Biya pour 2025
12:00
RSF alerte sur les pressions préélectorales sur la presse

RSF alerte sur les pressions préélectorales sur la presse

EVENEMENTS :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

MADO, ou l'art du beau...
Gala caritatif ADIVAS Août 2025
FACE À L'INVITÉ
Marlyse Sinclair reçoit le journaliste et homme politique Sam Séverin Ango
Lady Ponce enflamme la ville de REIMS ce 20 juillet 2025

évènement

Vidéo

Fadimatou Iyawa à Bruxelles : sa colère contre la BAS et son déni de nationalité
59è Fête de la Jeunesse : Conseils d’un Aîné avec Me Charles Epée | Paix & Développement
Plongeon au cœur du SIBCA 2024 : Les coulisses du salon de la beauté afro
Cabral Libii : Son livre choc sur le Cameroun nouveau - Révélations exclusives à Bruxelles !
SIBCA 2024 : Le Plus Grand Salon de la Beauté Afro à Bruxelles !

L'actualité en vidéo