Camer.be
L’inconsistance des critiques adressées à ceux qui revendiquent la victoire d'un candidat
CAMEROUN :: POINT DE VUE

CAMEROUN :: L’inconsistance des critiques adressées à ceux qui revendiquent la victoire d'un candidat :: CAMEROON

Les réactions suscitées par la revendication de victoire d'un candidat des dernières élections présidentielles révèlent une profonde incohérence intellectuelle et politique chez certains commentateurs (parmis lesquels de nombreux universitaires). Beaucoup semblent confondre les fondements d’un processus électoral avec des considérations morales, émotionnelles ou personnelles qui n’ont rien à voir avec le décompte des voix. Dans une élection, la question centrale n’est pas de savoir si un candidat plaît ou non, s’il a un passé irréprochable ou s’il a déjà servi le pouvoir, s'il a fait allégeance à telle puissance. Elle est avant tout arithmétique : qui a obtenu la majorité des suffrages exprimés ? Aucun individu, aucune institution  n'est au dessus des Électeurs : c'est même l'essence de la démocratie. 

Or, au lieu d’exiger la transparence du scrutin ou la publication des procès-verbaux de dépouillement, certains se livrent à une diversion morale : ils rappellent des épisodes de la vie politique de tel candidat, évoquent ses contradictions passées ou même son comportement antérieur. Ces arguments, aussi légitimes soient-ils sur le plan éthique, ne peuvent en rien invalider une revendication électorale fondée sur les chiffres. Ils traduisent plutôt une incapacité à séparer l’analyse politique du jugement affectif. Il ne s'agit pas de savoir si on aime ou on aime pas untel, mais qui a obtenu le plus grand nombre de voix : c'est tout.  Sinon, on sort des logiques démocratiques pour adopter autre modèle. 

Critiquer ceux qui demandent la vérité des urnes (comme le font de nombreux collègues ces derniers temps), au nom de la paix, c’est détourner le débat de l’essentiel : la souveraineté du peuple et la fiabilité du vote. Refuser de discuter des preuves chiffrées, c’est cautionner implicitement l’opacité électorale et entretenir le soupçon permanent de fraude. Dans une démocratie digne de ce nom, la victoire ne se conteste pas sur la base de souvenirs ou de rancunes, mais sur la base des procès-verbaux, des résultats consolidés et vérifiables.

Ainsi, ceux qui attaquent les partisans de certains  candidats pour avoir revendiqué la victoire se trompent de combat. Le véritable enjeu n’est pas ce candidat ou ces candidats, mais la crédibilité du processus électoral. En s’en prenant à la revendication plutôt qu’au système qui produit le doute, ils se rendent complices....

La philosophie morale, depuis Kant, enseigne que l’action juste est celle qui peut être érigée en loi universelle. Dans Fondation de la métaphysique des mœurs, Kant écrit  « Agis uniquement d’après la maxime qui fait que tu peux vouloir en même temps qu’elle devienne une loi universelle. » 

Ceux  qui légitiment la répression, la corruption ou le mensonge pour des raisons d’allégeance politique, de calcul politique ou de detestation de certains candidats acceptent implicitement qu’un jour ces mêmes armes se retournent contre eux mêmes : ce que j’accepte pour autrui, je l’accepte pour moi-même. Plus concrètement, si "nous" justifions la fraude, pourquoi devrions nous ne pas justifier et accepter le non paiement de la prime et de la dette académique ? Si la fraude est acceptée pour la préservation de la paix, le non paiement de la prime, de la dette académique et des prestations diverses doivent aussi être acceptés pour  la même raison. Celui qui s’est fait le défenseur d’un système injuste finit par être broyé par ce même système, car l’injustice ne reconnaît ni amis ni ennemis — elle ne sert que ses propres fins.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

#Cameroun #Democratie #MbalaAtangana #TransparenceElectorale #Presidentielle2025 #Analyse #Philosophie

Lire aussi dans la rubrique POINT DE VUE

L’inconsistance des critiques adressées à ceux qui revendiquent la victoire d'un candidat
Jean Bruno Tagne : Le Cameroun à l'heure du changement après la présidentielle 2025
Elecam, fossoyeur de la démocratie:La paix sociale en péril face à la forfaiture institutionnalisée
LÉGITIMATION DES MARGINALITÉS CRIMINELLES À PRÉTENTION FONDAMENTALISTE OU RÉVOLUTIONNAIRE
Raymond Barre MEKAMBA : un exemple de courage, de réussite et de persévérance
Agbor Balla dénonce la crise morale et la fraude électorale des dirigeants camerounaise
Issa Tchiroma déjoue les calculs : la preuve par les PV qui affolent Yaoundé
Tchiroma, Kamto: le sang du peuple pour le pouvoir: l’éternel retour de la logique insurrectionnelle
12 octobre 2025 : Les mystères du scrutin
L'Impasse Électorale au Cameroun : Une Anomalie du XXIe Siècle
L'illusion de la victoire en circuit fermé du régime Biya
De quel côté se trouve encore l’énergie au Cameroun ?
Devenez Rédacteur

Les + récents

19:45
Donga-Mantung : un député RDPC enlevé après des accusations de fraude électorale

Donga-Mantung : un député RDPC enlevé après des accusations de fraude électorale
18:37
Une enseignante tuée à Garoua dans les tensions post-électorales

Une enseignante tuée à Garoua dans les tensions post-électorales
16:07
L’inconsistance des critiques adressées à ceux qui revendiquent la victoire d'un candidat

L’inconsistance des critiques adressées à ceux qui revendiquent la victoire d'un candidat
15:57
La répression post-électorale du MINAT soulève une question cruciale

La répression post-électorale du MINAT soulève une question cruciale
14:45
Crise post-électorale à Garoua : manifestations après les résultats provisoires en circulation

Crise post-électorale à Garoua : manifestations après les résultats provisoires en circulation

POINT DE VUE :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

Dr Elie NKAMGUEU Discours HCCE France 2025
Effi market spot
MADO, ou l'art du beau...
Gala caritatif ADIVAS Août 2025
FACE À L'INVITÉ

évènement

Vidéo

Fadimatou Iyawa à Bruxelles : sa colère contre la BAS et son déni de nationalité
59è Fête de la Jeunesse : Conseils d’un Aîné avec Me Charles Epée | Paix & Développement
Plongeon au cœur du SIBCA 2024 : Les coulisses du salon de la beauté afro
Cabral Libii : Son livre choc sur le Cameroun nouveau - Révélations exclusives à Bruxelles !
SIBCA 2024 : Le Plus Grand Salon de la Beauté Afro à Bruxelles !

L'actualité en vidéo