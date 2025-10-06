-
FRANCE :: Christelle KETCHEU transforme Les Salons SABRINA de Pierrefitte en dancefloor géant : pari tenu, par
Christelle KETCHEU transforme Les Salons SABRINA de Pierrefitte en dancefloor géant : pari tenu, pari gagné !
Le 4 octobre 2025 restera gravé dans les mémoires à Pierrefitte-sur-Seine. Sous le slogan plein d’énergie « Déstressons-nous, unissons-nous, amusons-nous », Christelle KETCHEU a relevé un défi audacieux : faire des salons Sabrina un véritable temple de la fête.
En seulement deux mois de préparation, la jeune et dynamique Christelle a réussi à métamorphoser ce lieu en boîte de nuit éphémère à l’ambiance survoltée.
Dès les premières notes, le ton était donné : trois DJs aux platines, un dancefloor bondé, des lumières vives et une atmosphère électrique où chaque invité a trouvé son bonheur. Un pari ambitieux, mené tambour battant par une femme qui croit en la force du collectif et au pouvoir du partage.
Ce succès, Christelle le doit aussi à une amitié indéfectible : celle de Pélagie, complice de toujours, 36 ans de fidélité et de soutien. Ensemble, elles ont su rassembler, inspirer et créer une soirée dont on parlera encore longtemps dans la région parisienne.
Après plusieurs événements réussis sur Paris, cette nouvelle édition à Pierrefitte marque une étape symbolique dans le parcours de Christelle KETCHEU. Elle y démontre une nouvelle fois son talent de rassembleuse, sa capacité à innover et à mobiliser autour de la convivialité.
Et l’histoire ne fait que commencer : rendez-vous le 4 avril prochain pour la deuxième édition de ce concept festif unique, déjà très attendu.
