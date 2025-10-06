Christelle KETCHEU transforme Les Salons SABRINA de Pierrefitte en dancefloor géant : pari tenu, pari gagné !

Le 4 octobre 2025 restera gravé dans les mémoires à Pierrefitte-sur-Seine. Sous le slogan plein d’énergie « Déstressons-nous, unissons-nous, amusons-nous », Christelle KETCHEU a relevé un défi audacieux : faire des salons Sabrina un véritable temple de la fête.

En seulement deux mois de préparation, la jeune et dynamique Christelle a réussi à métamorphoser ce lieu en boîte de nuit éphémère à l’ambiance survoltée.