FRANCE :: La Grande Nuit des Newbellois : un rendez-vous historique annoncé pour le 15 mai 2026
Douala – Paris, un pont festif et solidaire.
C’est par une affiche haute en couleurs que l’Association Culturelle des Talents Africains (ACTA), portée par Alvine Tankeu et Titi Le Magnifik, a levé le voile sur un événement qui s’annonce déjà comme mémorable : la Grande Nuit des Newbellois, prévue le vendredi 15 mai 2026.
Bien plus qu’une soirée, c’est une véritable célébration de l’identité et du vivre-ensemble que propose cette initiative. L’objectif ? Rassembler les fils et filles de Newbell, ce quartier emblématique et populaire de Douala, mais aussi les amis, sympathisants et visiteurs de passage. Dans ce creuset culturel d’où émergent depuis des générations artistes, entrepreneurs et créateurs, la diaspora s’apprête à vibrer à l’unisson.
Un programme grandiose
Les organisateurs voient grand : 1 500 participants sont attendus pour des retrouvailles inoubliables, placées sous le signe de la convivialité, de la solidarité et de la fierté partagée. Pour marquer les esprits, une tête d’affiche de légende : Petit Pays, accompagné de son mythique groupe Les Sans Visas, viendra enflammer la scène. À ses côtés, Périgord, enfant du pays, apportera également sa touche singulière à cette soirée d’exception.
Une rencontre entre festivité et solidarité
Au-delà du caractère festif, la Grande Nuit des Newbellois se veut solidaire. Une partie des fonds récoltés sera destinée à soutenir un orphelinat du quartier ou à financer une action sociale concrète, prolongeant ainsi l’élan de fraternité au cœur de la démarche.
Une organisation internationale
De Douala à Paris, les énergies se conjuguent : toute la team événementielle parisienne s’est mobilisée pour garantir un gala à la hauteur des attentes. Pour Alvine Tankeu et Titi Le Magnifik, l’ambition est claire : ériger ce rendez-vous comme un symbole d’unité et de rayonnement culturel pour la diaspora camerounaise et africaine.
Invitation ouverte
Que vous soyez enfant de Newbell, ami fidèle ou simple curieux de passage, la soirée vous ouvre ses portes. Le 15 mai 2026 marquera sans nul doute un tournant festif et mémorable, scellant dans la danse et la musique l’attachement à un quartier qui continue d’inspirer et de rassembler.
La Grande Nuit des Newbellois : un rendez-vous à inscrire en lettres capitales sur votre agenda.
