Camer.be
La Grande Nuit des Newbellois : un rendez-vous historique annoncé pour le 15 mai 2026
FRANCE :: EVENEMENTS

FRANCE :: La Grande Nuit des Newbellois : un rendez-vous historique annoncé pour le 15 mai 2026

Douala – Paris, un pont festif et solidaire.
C’est par une affiche haute en couleurs que l’Association Culturelle des Talents Africains (ACTA), portée par Alvine Tankeu et Titi Le Magnifik, a levé le voile sur un événement qui s’annonce déjà comme mémorable : la Grande Nuit des Newbellois, prévue le vendredi 15 mai 2026.

Bien plus qu’une soirée, c’est une véritable célébration de l’identité et du vivre-ensemble que propose cette initiative. L’objectif ? Rassembler les fils et filles de Newbell, ce quartier emblématique et populaire de Douala, mais aussi les amis, sympathisants et visiteurs de passage. Dans ce creuset culturel d’où émergent depuis des générations artistes, entrepreneurs et créateurs, la diaspora s’apprête à vibrer à l’unisson.

Un programme grandiose

Les organisateurs voient grand : 1 500 participants sont attendus pour des retrouvailles inoubliables, placées sous le signe de la convivialité, de la solidarité et de la fierté partagée. Pour marquer les esprits, une tête d’affiche de légende : Petit Pays, accompagné de son mythique groupe Les Sans Visas, viendra enflammer la scène. À ses côtés, Périgord, enfant du pays, apportera également sa touche singulière à cette soirée d’exception.

Une rencontre entre festivité et solidarité

Au-delà du caractère festif, la Grande Nuit des Newbellois se veut solidaire. Une partie des fonds récoltés sera destinée à soutenir un orphelinat du quartier ou à financer une action sociale concrète, prolongeant ainsi l’élan de fraternité au cœur de la démarche.

Une organisation internationale

De Douala à Paris, les énergies se conjuguent : toute la team événementielle parisienne s’est mobilisée pour garantir un gala à la hauteur des attentes. Pour Alvine Tankeu et Titi Le Magnifik, l’ambition est claire : ériger ce rendez-vous comme un symbole d’unité et de rayonnement culturel pour la diaspora camerounaise et africaine.

Invitation ouverte

Que vous soyez enfant de Newbell, ami fidèle ou simple curieux de passage, la soirée vous ouvre ses portes. Le 15 mai 2026 marquera sans nul doute un tournant festif et mémorable, scellant dans la danse et la musique l’attachement à un quartier qui continue d’inspirer et de rassembler.

La Grande Nuit des Newbellois : un rendez-vous à inscrire en lettres capitales sur votre agenda.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

Lire aussi dans la rubrique EVENEMENTS

La Grande Nuit des Newbellois : un rendez-vous historique annoncé pour le 15 mai 2026
Ouverture solennelle du Congrès du HCCE France
Nice s’apprête à célébrer les 10 ans de la “Montée des marches” by l’Azurenne NKS
La Nuit de la Solidarité : un élan pour l’avenir des enfants d’Afrique
Un Forum des Associations ensoleillé et vibrant au cœur du 19ème arrondissement
Fadil Le Sorcier et Big Benji MATEKE enflammeront Bilbao le 18 octobre
PICS-CAMEROON : Promouvoir la compétitivité internationale et la durabilité des produits camerounais grâce aux technologies avancées
Discours Deuxième Édition Caritative pour les Seniors ADIVAS par Viviane BITECK
Communiqué de presse: COLLABORATION CHINDJOU MAISON DE COUTURE x ÉRIC CHRISTIAN NYA
L'artiste Douleur, invité d'honneur de la prestigieuse nuit en blanc de washington dc
Éric Christian Nya célèbre son prix de Meilleur Magazine TV à Paris
Gala ACUT 2025 : Un Dîner de Prestige pour Une Cause Vitale au Cameroun
Devenez Rédacteur

Les + récents

17:13
Paul Biya 2025 : le slogan « Grandes Espérances » et la foi en guise de programme

Paul Biya 2025 : le slogan « Grandes Espérances » et la foi en guise de programme
16:45
Akere Muna alerte sur les fraudes avant la présidentielle camerounaise

Akere Muna alerte sur les fraudes avant la présidentielle camerounaise
15:36
Présidentielle 2025: Il n’y aura de langages des sourds

Présidentielle 2025: Il n’y aura de langages des sourds
13:30
La vulgarisation de la langue des signes comme droits humains

La vulgarisation de la langue des signes comme droits humains
12:23
HCCE FRANCE « Unir, Agir et Rayonner avec l’impact de l’action collective »

HCCE FRANCE « Unir, Agir et Rayonner avec l’impact de l’action collective »

EVENEMENTS :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

Dr Elie NKAMGUEU Discours HCCE France 2025
Effi market spot
MADO, ou l'art du beau...
Gala caritatif ADIVAS Août 2025
FACE À L'INVITÉ

évènement

Vidéo

Fadimatou Iyawa à Bruxelles : sa colère contre la BAS et son déni de nationalité
59è Fête de la Jeunesse : Conseils d’un Aîné avec Me Charles Epée | Paix & Développement
Plongeon au cœur du SIBCA 2024 : Les coulisses du salon de la beauté afro
Cabral Libii : Son livre choc sur le Cameroun nouveau - Révélations exclusives à Bruxelles !
SIBCA 2024 : Le Plus Grand Salon de la Beauté Afro à Bruxelles !

L'actualité en vidéo