La Nuit du Luxe Insolent : Le couple Sisso remet les pendules du glamour à l’heure !
FRANCE :: La Nuit du Luxe Insolent : Le couple Sisso remet les pendules du glamour à l’heure !

Ils l’avaient promis, ils le refont et en plus grand ! Le couple Sisso, véritable institution dans la sphère événementielle afro-culturelle de la région Auvergne-Rhône-Alpes, revient avec la 9ᵉ édition de “La Nuit du Luxe Insolent”, une soirée devenue mythique. Et cette année encore, SISO EVENTS et ADAAF voient les choses en majesté : le doyen André Marie Tala, Fadil Le Sorcier et la pétillante Ayia Bébé seront les têtes d’affiche d’un spectacle qui s’annonce… dévastateur.

Un plateau d’exception, entre légende, magie et jeunesse

Après la parade flamboyante de Ben Decca l’an dernier, cette nouvelle édition promet un choc générationnel : André Marie Tala, icône vivante de la musique camerounaise, croisera la créativité mystique de Fadil Le Sorcier et l’énergie fraîche de Ayia Bébé, nouvelle voix montante qui enflamme déjà les scènes.
Un trio explosif pour un show total, entre émotion, puissance et authenticité.

Le couple Sisso : l’amour de la culture en étendard

Toujours animés par leur passion pour la promotion artistique et le rayonnement de la culture africaine, le couple Sisso confirme son statut de grands fédérateurs. Avec à leurs côtés Guy Métang, manager visionnaire “hors hiérarchie”, l’équipe signe une production à la hauteur des plus grands rendez-vous internationaux.

Un décor magique, un rendez-vous à ne pas manquer

Le samedi 7 mars 2026, cap sur la ville où l’eau coule à flot, au cœur d’un paysage montagneux et féérique, à deux pas de la Suisse. Entre tourisme et ambiance de feu, “La Nuit du Luxe Insolent” promet d’être plus qu’un concert : une expérience sensorielle, culturelle et humaine.

Luxe, musique et retrouvailles

Public fidèle, diaspora camerounaise, amoureux de la bonne musique et curieux de découvertes, bloquez la date : le rendez-vous du luxe, du style et de l’insolence culturelle est pris.
Une seule consigne : préparez-vous à vibrer, à danser et à célébrer la grandeur de la culture camerounaise comme jamais auparavant.

Samedi 7 mars 2026
Région Auvergne-Rhône-Alpes  un lieu magique bientôt révélé
Avec André Marie Tala, Fadil Le Sorcier & Ayia Bébé
Une production signée SISO EVENTS & ADAAF

La Nuit du Luxe Insolent”, ce n’est pas un simple événement. C’est une célébration. Une communion. Un art de vivre. 

Tout ceci pour la fondation SISO

Contact: +337 86 15 74 59; +336 33 33 29 38

LE CAMEROUN : UNE ELIMINATION CERTAINE SANS SURPRISE, REFLET D’UN MAL PLUS PROFOND

LE CAP-VERT DECROCHE SA QUALIFICATION HISTORIQUE POUR LA COUPE DU MONDE

Akere Muna : « Le peuple a parlé » et exhorte Paul Biya à respecter les résultats de l'élection

Les félicitations de La Convergence Républicaine au président Paul Biya pour l'organisation

