CAMEROUN :: Narcisse Mouelle Kombi : Un ministre controversé. :: CAMEROON

Le ministre des sports et de l’éducation physique a occupé les manchettes de la presse.

Au sujet des Chantiers de la Can, il a « Dix jours pour finaliser ». Pour Cameroon Tribune, Présidant hier la 31e session du Comité national d’organisation des Can 2016 et 2021 dont il est par ailleurs le président, le Premier ministre, Joseph Dion Ngute tout en se félicitant du niveau d’avancement des préparatifs dans tous les domaines, a instruit les différents acteurs de respecter l’échéance du 30 novembre 2021 pour la livraison des chantiers, conformément aux prescriptions de la CAF.

Le Partenariat Communauté urbaine de Kribi-Minsep est aussi au menu « Narcisse Mouelle Kombi offre la Can et les infrastructures sportives futuristes à Kribi ». Pour le journal Le National, Signé le 15 novembre 2021, inédit au Cameroun, le partenariat entre Guy Emmanuel Sabikanda, le Maire de Kribi Ville intelligente et le Pr Narcisse Mouelle Kombi, ministre des Sports et de l’Education physique, vise la construction d’infrastructures sportives modernes dans l’optique de l’organisation d’événements sportifs de grande envergure. Le précieux document fait de Kribi l’un des réceptacles des Grandes Réalisations du président Paul Biya.

Cependant que le quotidien Le Messager qualifie Narcisse Mouelle Kombi de « Le ‘’ roi ‘’ de l'arbitraire ». Abandonnées dans le dénuement, le délabrement, sans ressources matérielles et financières, les handballeuses de l'équipe nationale qualifiées à la Coupe du monde « Espagne 2021 » broient du noir alors que dans le même temps, le ministre des Sports et de l'éducation physique annonce pompeusement une prime de 5 millions Fcfa à chaque Lion indomptable quelques minutes après une victoire pré-qualificative à la coupe du monde de football « Qatar 2022 ».