CAMEROUN :: Suspension d’Ernest Obama : Enjeux Médias et Régulation en 2025 :: CAMEROON

Le 8 mai 2025, le Conseil national de la communication (CNC) a marqué l’actualité camerounaise en suspendant Ernest Obama, journaliste star de Bnews1 et animateur d’émissions phares comme LE CLUB ou OBAMA TIME. Cette décision, motivée par des « propos inappropriés » diffusés lors d’une émission du 23 mars 2025, relance le débat sur la régulation médias et la liberté de la presse au Cameroun.

Ernest Obama : Un Mois de Suspension pour « Défaut d’Encadrement »

Selon le communiqué du CNC, Ernest Obama a été sanctionné pour ne pas avoir contrôlé les déclarations d’un invité lors de son émission LE CLUB, jugées « irrévérencieuses envers le Président de la République ». Bien que le nom du panéliste incriminé ne soit pas cité, cette suspension médiatique d’un mois illustre la vigilance accrue des autorités envers les contenus critiques.

Le CNC précise que le journaliste, en tant que responsable de l’émission, n’a pas assuré un « encadrement éditorial suffisant ». Une décision qui interroge sur les limites de la liberté d’expression dans un contexte où les médias camerounais naviguent entre autocensure et pression régulatrice.

Le MRC et les Médias : Un Non-Lieu Retentissant

Dans le même temps, le CNC a rejeté les plaintes du MRC (Mouvement pour la renaissance du Cameroun) contre huit journaux, dont The Reporter et Le Soir. Ces médias étaient accusés d’avoir associé le président du MRC à des violences commises en Belgique par la « Brigade Antisardinard » contre des personnalités camerounaises. Le Conseil a prononcé un non-lieu, arguant de son « incompétence pour juger des cas de diffamation ».

Cette décision soulage la presse, mais soulève des questions sur l’instrumentalisation des plaintes pour influencer le débat public.

Avertissements aux Journalistes : L’Équilibre Délicat Entre Investigation et Prudence

Le CNC a également examiné un litige opposant le maire de Mokolo, Vohod Deguime, aux journalistes Ulrich Ngono Mmala et Hubert Kameni d’Equinoxe TV. Accusés d’avoir relayé des informations « non fondées » sur la destitution du maire, les deux professionnels ont reçu un avertissement pour « insuffisance d’investigation ».

Si le CNC évite une sanction lourde, il appelle à « plus de professionnalisme » dans le traitement des sujets « conflictogènes ». Un rappel à l’ordre qui reflète les défis de la vérification en contexte politisé.