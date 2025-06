Débat Biya vs Kamto : L'Affrontement Édificateur pour l'Avenir du Cameroun :: CAMEROON

Le paysage politique camerounais est traversé par des discussions multiples, mais une seule confrontation cristallise les attentes citoyennes : le débat direct entre Paul Biya et Maurice Kamto. Ce face-à-face, réclamé par une frange importante de la population, incarne bien plus qu’un simple échange d’arguments. Il représente un potentiel catalyseur pour éclairer l’avenir du Cameroun, offrant une tribune où programmes et visions s’affronteraient sans filtre.

Les autres sujets occupant l’espace médiatique querelles partisanes ou polémiques secondaires relèvent souvent de la diversion. Ils détournent l’attention des enjeux structurants : crise économique, réformes institutionnelles, ou tensions sécuritaires dans les régions anglophones. Un duel télévisé entre le président sortant et son principal challenger forcerait une clarification des engagements concrets. Les Camerounais y verraient enfin les véritables clivages politiques, au-delà des postures.

La tenue d’un tel événement démocratique renforcerait la crédibilité électorale du pays. Alors que les scrutins antérieurs ont été entachés de contestations, un débat transparent créerait un précédent historique. Chaque candidat exposerait sa feuille de route pour relancer l’emploi des jeunes, moderniser les infrastructures, ou garantir la paix sociale. Cette confrontation deviendrait un référendum vivant sur la gouvernance actuelle et les alternatives proposées.

Refuser ce débat, c’est priver la nation d’un moment pédagogique essentiel. Les électeurs méritent d’entendre comparer les modèles de société défendus par les deux camps, sans intermédiaires déformants. Dans un contexte africain où les joutes oratoires présidentielles se multiplient (Sénégal, Ghana…), le Cameroun gagnerait à instaurer cette tradition. L’édification citoyenne passe par l’accès direct aux idées de ceux qui briguent le pouvoir.

Pour que ce choc politique dépasse le symbole, sa matérialisation exige des garanties : modérateurs impartiaux, thèmes prédéfinis couvrant les urgences nationales, et diffusion multicanale assurant l’accessibilité. La jeunesse camerounaise, connectée et critique, exige désormais cette transparence. Le débat Biya vs Kamto n’est pas une option médiatique, mais une nécessité démocratique. Le reste n’est que bruit.