MEDIA CAMEROUN : LAURA DAVE L’EXCELLENCE EN ACTION, LA VOIX D’UNE GENERATION DEBOUT :: CAMEROON

Beaucoup s’accordent à dire que si l’excellence avait un visage, elle aurait sans doute les traits de Laura Dave, car elle est le sourire tranquille d’une femme qui a fait de la rigueur, de l’intégrité et du travail bien fait ses armes de prédilection. Dans un monde où la visibilité se gagne trop souvent à coups de compromis, Laura a fait le choix du fond. Le choix de l’éthique. Le choix de l’audace, oui, mais d’une audace construite sur des fondations solides : la compétence, la passion, la persévérance. c’est en ces termes que Boris s’est exprimé sur sa page face book Laura Dave, aujourd’hui est une marque de fabrique, une signature. Elle a cette capacité rare à conjuguer professionnalisme pointu, intelligence sociale, élégance naturelle et profondeur humaine. Elle aurait pu, comme tant d’autres, se satisfaire d’un parcours brillant devant les caméras. Mais elle a voulu plus : créer un espace, bâtir un média, et surtout, former une nouvelle génération de professionnels du journalisme, capables de raconter l’Afrique autrement.

Dans un environnement souvent instable, où la qualité technique se heurte à des défis quotidiens (connexion défaillante, financements incertains, pression institutionnelle), Laura Dave Média s’impose comme une référence de crédibilité, d’objectivité et de sérieux. À la tête de ce média, elle a recruté, formé, accompagné de jeunes talents, leur offrant non seulement une plateforme, mais un encadrement humain et exigeant. Son émission Afro Buzz témoigne de cette exigence constante. J’ai vu Laura travailler sans relâche, affiner chaque détail, soutenir ses collaborateurs, défendre des contenus pertinents sans jamais céder à la facilité. Elle n’a pas besoin de tambours ni de projecteurs pour se faire remarquer : sa voix porte naturellement. Elle inspire par l’exemple, et c’est là toute sa force.

Un engagement fort pour la vérité et la méritocratie

Dans son ouvrage « L’antenne de nos 30 ans », Laura Dave poursuit le même combat : celui de l’authenticité et de la responsabilité. Elle y dénonce le favoritisme dans les médias camerounais, un fléau qui prive la société de talents authentiques, enferme la production dans des logiques d’entre-soi, et étouffe toute velléité de renouvellement. Sa plume est claire, incisive, mais jamais agressive. Elle nomme les choses sans chercher à blesser ; elle critique pour éveiller, pour éveiller surtout les consciences. Ce livre est né de vingt ans de traversées personnelles et professionnelles. Il ne s’agit pas d’un simple essai sociologique, mais d’une œuvre introspective, engagée, écrite par une femme qui connaît les codes du métier et qui a choisi de les bousculer.

Laura y évoque la nécessité de remettre la compétence au centre, de repenser la reconnaissance dans un monde médiatique trop souvent gouverné par les apparences et les réseaux. Celles et ceux qui l’ont côtoyée parlent d’une femme sociable, juste, ouverte à la critique, d’une maturité remarquable. Sa posture, sa diction, son tempo oratoire, son aisance naturelle dans l’art de l’élocution font d’elle une personnalité à part dans le paysage médiatique africain. Et pourtant, malgré cette aura incontestable, elle reste disponible, simple, attentive aux autres. Dans une époque où les figures publiques brillent souvent plus par le paraître que par l’être, Laura Dave marque une autre voie. Une voie plus exigeante, mais plus durable. Elle est cette force tranquille, cette étoile discrète mais ferme, qui éclaire un peu plus chaque jour le chemin d’une jeunesse en quête de repères.

Un modèle pour aujourd’hui et pour demain

Laura Dave n’a pas besoin d’être acclamée pour exister. Sa constance, son professionnalisme, son amour du métier parlent pour elle. Elle est une femme de fond, une bâtisseuse silencieuse, une de ces figures qui laissent une trace non pas par le bruit, mais par la cohérence entre ce qu’elles disent, ce qu’elles font, et ce qu’elles incarnent. Alors oui, qu’on se le dise : si vous ne l’admirez pas encore, vous ne tarderez pas. Car elle est de ces perles rares qu’on ne peut ignorer trop longtemps. Et dans un monde où l’on célèbre trop souvent les mauvaises idoles, Laura Dave est, à elle seule, une promesse d’avenir.