Crise Politique au Cameroun : Le MINAT et la Légitimité des Élections en Question :: CAMEROON

Le MINAT en Question : Un Frein à la Démocratie Camerounaise ?

Souley Onohiolo, journaliste au quotidien Le Messager, a récemment lancé un cri d’alarme dans l’émission LE CLUB sur Bnews1 : "Je pense très sincèrement qu’il faut neutraliser le MINAT. Le MINAT aujourd’hui n’est pas capable de nous rassurer une bonne santé sociale, et même des élections."

Un Malaise Social et Politique Grandissant

Selon Onohiolo, la candidature de Paul Biya est à 75% au cœur des tensions actuelles. Le problème majeur ? Une concentration du pouvoir entre les mains d’une poignée d’individus, avec des nominations répétitives aux postes clés.

"Lorsque vous réussissez à faire que le Cameroun se limite à quelques individus, ça pose un problème."

La Menace du "Moulinex" : Un Langage Inquiétant

Le journaliste a également dénoncé les propos violents et anti-démocratiques tenus par certains responsables politiques, notamment Paul Atanga Nji, qui a menacé d’utiliser un "Moulinex" contre les opposants.

"Quand on est bien élevé, on ne menace pas ses compatriotes en disant qu’on va les ‘transformer en condiments’."

Cette rhétorique agressive soulève des questions sur :

- La liberté d’expression et la sécurité des opposants.

- La crédibilité des élections à venir, dans un contexte où un seul candidat semble favori.

Cameroun : Une Démocratie en Danger ?

À six mois de la présidentielle, le paysage politique camerounais est marqué par :

- Un déséquilibre flagrant entre le parti au pouvoir et l’opposition.

- Des menaces ouvertes contre les adversaires politiques.

- Un MINAT jugé inefficace pour garantir des élections libres et transparentes.

Quelles Solutions pour une Transition Pacifique ?

Pour éviter une escalade de violence, plusieurs mesures sont nécessaires :

Réformer le MINAT pour en faire un organe neutre et impartial.

Sanctionner les discours de haine et les menaces politiques.

Garantir un processus électoral équitable, avec un accès égal aux médias pour tous les candidats.

La société civile et les médias indépendants doivent continuer à jouer leur rôle de vigilance.