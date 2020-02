CAMEROUN :: L'homme d'affaires Amougou Belinga rachète la chaîne de télévision panafricaine TELESUD :: CAMEROON

La décision est tombée ce mardi 11 février 2020, au terme d'une audience tenue au Tribunal de Commerce de Paris en France.

C'est la montée en puissance du Groupe L'Anecdote de l'homme d'affaires milliardaire camerounais Jean Pierre Amougou Belinga.

Vision 4 Télévision S.A, a appris Camer.be,vient de racheter les actifs et les droits de la chaine de télévision panafricaine TELESUD .

Toute chose qui explique le séjour en ce moment dans la capitale française, de Jean Pierre Amougou Belinga le Berlusconi de l'Afrique subsaharienne des médias.

Les studios de TELESUD se trouvent dans l'immeuble historique du 15, Rue Cognaco Jay dans le 7 ème Arrondissement de Paris.

" En conséquence, le Président Jean Pierre Amougou Belinga a désigné ce jour, Monsieur Agid au poste de Directeur général avec pour mission de relancer l'action de la chaine dans les plus brefs délais ", peut- on lire dans le communiqué. " TELESUD a pour ambition d'être une chaîne thématique d'informations en continu de référence panafricaine et internationale ", lit-on enfin.

Le portefeuille du Consortium L'Anecdote monte en puissance à l'international, avec la mise en place de Vision 4 Bruxelles ( Belgique).

Et Jean Pierre Amougou Belinga le PDG du Groupe L'Anecdote qui a gagné le marché de rénovation de la radio et de la télévision d'État de République Centrafricaine ( RCA), sera à Bangui le 29 février prochain, pour l'inauguration du média, sous la présidence du président centrafricain, Faustin Archange Touadera. L'événement s'annonce grandiose.

Des indiscrétions laissent entendre que le Groupe L'Anecdote a réalisé un coup de génie à Bangui, avec une rénovation sans faute des médias gouvernementaux dont il est adjudicataire de la rénovation.