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SNK Foundation: Deux bourses de formation lancées à l'intention des jeunes étudiants camerounais
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SNK Foundation: Deux bourses de formation lancées à l'intention des jeunes étudiants camerounais :: CAMEROON

Il s'agit du programme de la Bourse Académique d'Innovation et de la Bourse d'Excellence Académique 2026 présenté au cours d'une conférence de presse tenue ce 24 juin dans les locaux de l'association SNK Foundation sise à Yaoundé au Cameroun.

Cette initiative ambitieuse vise à offrir 30 bourses d'études à des bacheliers camerounais méritants dans les deux langues (français et anglais), issus de milieux défavorisés, dont 10 bourses dédiées aux filières technologiques d'avenir (Intelligence artificielle, Robotique, Cyber sécurité, Génie logiciel, Data Science) et 20 bourses d'excellence académique ouvertes à toutes les filières universitaires et ciblant les majors de promotion en situation défavorisée.

En effet, ce programme constitue l'un des projets phares de la SNK Innovation Academy (Axe 1 du Pentagone SNK) et traduit l'engagement de cette fondation en faveur de l'éducation, de l'innovation et de l'égalité des chances. 

Cependant, relever le défi du capital humain à l'Ère du Numérique est la résultante de cette initiative louable que vient de lancer l'association panafricaine SNK Foundation.

Ce modèle pilote s'articule autour de deux mécanismes distincts et complémentaires à savoir la Bourse Académique d'Innovation (avant fin octobre) conçue pour encourager les jeunes inventeurs créatifs et porteurs d’initiatives, elle cible ceux qui démontrent une capacité concrète à utiliser la technique pour apporter des solutions directes aux défis de leur communauté. (Jeunes âgés de 14 à 20 ans). Cette bourse a pour objectif de financer et d'accompagner 10 bacheliers camerounais de séries scientifiques méritants et issus de milieux défavorisés vers un cursus scolaire de haut niveau en intelligence artificielle, cyber sécurité, génie logiciel, robotique et bien d'autres ceci grâce au partenaire AECO Éducation avec son réseau de plus de 500 universités partenaires réparties dans plus de 60 destinations d'études à travers le monde. La bourse s'étend de 4 à 5 ans permettant aux étudiants de bien finir leurs études à l'étranger grâce au partenariat tissé avec AECO Éducation.

Selon les responsables de l'association SNK Foundation les deux programmes de bourses seront lancés en ligne dès mi- juillet ils ne nécessiteront pas de frais de dépôt de dossier, juste un formulaire à remplir en ligne. 

La Bourse d'Excellence Académique quant à elle est destinée à récompenser les meilleurs profils en leur garantissant un parcours d'excellence sans contrainte financière.

Les 20 bacheliers Camerounais méritants issus de milieux défavorisés, les critères d'éligibilité se feront sur étude de dossier et entretien avec les retenus de la bourse. 

En outre, au cours de cette conférence de presse, les médias ont été édifié sur les modalités de candidature, les critères de sélection ainsi que les perspectives de partenariats avec les acteurs institutionnels académiques et économiques. 

Selon Gislaine MANGOUA directrice exécutive de SNK Foundation assisté du responsable programme et opérations Jean-Jacques ZE Boris il en ressort que la bourse d'Innovation Académique de 10 bénéficiaires offre une prise en charge complète incluant notamment les frais de scolarité, hébergement, allocation mensuelle et un accompagnement renforcé, un soutien financier aux études, un mentorat et un suivi académique adapté.

Lesdits candidats à cette bourse devront passer un concours national ainsi qu'un entretien individuel après l'étude de leur dossier. (Chaque candidat devra fournir un projet technologie innovant au cours de cet appel à candidature). 

Un mot sur SNK Foundation 

C'est une organisation philanthrope camerounaise créée en 2023, elle place l'innovation au service du progrès social et de la dignité humaine. Sa mission est de propulser le génie créatif local afin de répondre durablement aux défis de l'éducation, des infrastructures, de la réinsertion sociale et du développement rural. Ses interventions s'articulent autour du pentagone SNK avec 5 axes (SNK Innovation Academy, infras-Tech et solution Durables, Inclusion 4.0 et genre, programme second chance et le challenge des solutions). Elle compte à son actif 6500 bénéficiaires directs.

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