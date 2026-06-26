CAMEROUN :: Lutte contre les déchets plastiques: La promotion du journalisme engagé prend corps à Bafoussam :: CAMEROON

A l’initiative de la Fondation pour l’environnement et le développement durable(Fedev), de nombreux journalistes et animateurs des radios communautaires basées à l’Ouest ont été édifiés sur la question.

« Renforcer les connaissances et affûter les compétences des journalistes dans la lutte contre la pollution plastique par le biais du journalisme radiophonique environnemental.» Tel est l’objectif que s’est fixé la Fondation pour l’environnement et le développement (Fedev). En partenariat avec Environmental Law Alliance Woldwide(Elaw), cette organisation de la société civile basée à Bamenda a initié, ce lundi 22 juin 2026, un atelier à l’intention de plusieurs journalistes et professionnels des médias issus principalement des radios communautaires basées dans la région de l’Ouest sur le thème « le journalisme environnemental lié à la pollution plastique dans la région de l’Ouest. »

C’est ainsi que des professionnels de la communication venus de Bangangté, Bafang, Mbouda, Dschang, Baham, Foumban et autres localités de cette partie du pays se sont retrouvés dans la salle des conférences du gouverneur de la région de l’Ouest pour suivre divers exposés inscrits au programme de cet atelier de formation. « La situation des effets plastiques dans la région de l’Ouest », « les aspects complexes et les particularités du reportage environnemental lié à la pollution plastique », « particularités du journalisme environnemental », « rôle des radios communautaires dans la lutte contre la pollution plastique au Cameroun », « politique et actions de l’Etat pour lutter contre la pollution plastique au Cameroun » et « équilibre, objectivité et plaidoyer dans le reportage sont le sous-thèmes évoqués.

Influencer sans manipuler

Délégué régional de la communication et journaliste principal, Chrétien Domché a présenté les radios communautaires comme des instruments adéquats pour informer et sensibiliser les populations-auditrices sur les méfaits de la mauvaise gestion des déchets plastiques. La proximité entre l’animateur et l’auditeur et l’accessibilité des radios communautaires constituent, selon la majorité des participants, des atouts qui participent à la logique exposée par Chrétien Domché. Léopold Nzuno, le délégué départemental de la communication de la Mifi, lui aussi intervenant, a invité les hommes des médias à traiter les questions liées à la gestion des déchets plastiques, « avec passion, professionnalisme et prudence ». Sah Terence, journaliste et panéliste venu de Bamenda, a insisté sur l’engagement du journaliste. Pour lui, l’homme de médias peut utiliser ses techniques professionnelles pour influencer positivement l’opinion. Mais, il ajoute que influencer ne saurait conduire à la manipulation. D’où la mise en œuvre de l’objectivité et de la rigueur journalistique en matière de traitement des questions relatives à la gestion des déchets plastiques. Jack Celistra, journaliste à l’office de diffusion des radios et télévisions du Cameroun (Crtv en anglais) abonde dans le même sens et précise que pour donner un visage humain au journalisme, il faut traiter avec précision les questions liées à l’environnement. Il recommande aux participants de faire parler les experts et de brandir des chiffres pour documenter leurs articles.

Après ces différents exposés, les journalistes participants ont été appelés à aller sur le terrain. Question de collecter sur des sujets concernant la gestion des déchets plastiques dans la région de l’Ouest. Correspondant de radio Timeni Siantou-Rts) à Bafang, Ateba s'est dit enthousiaste à aborder cette séquence pratique. Il en de même de Solange Njikam Fébé, rédactrice en chef à la Radio universitaire Nanfah de Bafoussam. En insistant sur la loi cadre du 05 aout 1996, Pierre Marie Tchidjou, responsable à la délégation de l’environnement et du développement durable dans la région de l’Ouest, a rappelé comment depuis décembre 2011 le gouvernement camerounais est résolument engagé à lutter contre les déchets plastiques. Et cette lutte passe par la diffusion des informations sur la question et la sensibilisation du public sur les mesures et précautions à observer.

NCHUNU JUSTICE SAMA Esq, avocat au barreau du Cameroun et directeur exécutif de Fedev, s’est dit satisfait par la qualité des exposés et surtout l’interactivité entre panelistes et participants.

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