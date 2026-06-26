Camer.be
NCHUNU J. SAMA Esq : "La responsabilité des producteurs des déchets plastiques peut être engagée"
CAMEROUN :: SOCIETE

CAMEROUN :: NCHUNU J. SAMA Esq : "La responsabilité des producteurs des déchets plastiques peut être engagée" :: CAMEROON

Avocat au barreau  du Cameroun, juriste environnementaliste  et directeur exécutif de Fedev, il plaide pour la promotion du journalisme environnemental liée à la gestion des déchets plastiques à l’Ouest.

Quel est votre sentiment après cette journée de travail ?

Je suis satisfait. Les échanges ont été de qualité. Personnellement, j’ai beaucoup appris sur les techniques journalistiques en matière d’environnement. Mes connaissances ont été accrues. Je crois que celles des participants ont également progressé. Cette capacitation des journalistes des radios communautaires doit incontestablement contribuer à la lutte contre les déchets plastiques dans la région de l’Ouest. Les auditeurs des radios communautaires de cette région seront mieux édifiés par des journalistes et engagés et conscients des enjeux de la lutte contre la pollution provoquée par la mauvaise gestion des déchets plastiques.

Que peut-on faire si l’on est  victime d’une intoxication liée aux déchets plastiques ?

Juridiquement, il faudrait établir la responsabilité de tous les acteurs. Celle du producteur comme celle du distributeur peut être invoquée. Tous les acteurs et les facilitateurs de cette intoxication sont solidairement responsables au plan pénal comme civil.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

Lire aussi dans la rubrique SOCIETE

Polygamie africaine : de l'assumé au caché, le grand basculement
NCHUNU J. SAMA Esq : "La responsabilité des producteurs des déchets plastiques peut être engagée"
Lutte contre les déchets plastiques: La promotion du journalisme engagé prend corps à Bafoussam
SNK Foundation: Deux bourses de formation lancées à l'intention des jeunes étudiants camerounais
Promote 2026: La Caisse Autonome d’Amortissement instaure un dialogue de transparence avec la Nation
Texas : Prison à vie pour un prêtre nigérian coupable d’agressions sexuelles sur ses paroissiennes
Liberté d’expression : Peut-on impunément s’interroger sur la santé du président ?
"Maman Kamto" est morte
Inhumation d'Edgar Lungu en Afrique du Sud: Verdict en faveur de la famille en appel
ACTEM mobilise la communauté ELOG-MPO’O autour des grands défis de 2026
Orange Music Talents Saison 2 : Orange Cameroun relance la quête des futures stars de la musique
Des solutions logistiques dans le transport et le bois pour transformer l’économie.
Devenez Rédacteur

Les + récents

17:41
Onana tacle Eto'o : « L'ego de Donatien K » a coulé le Cameroun

Onana tacle Eto'o : « L'ego de Donatien K » a coulé le Cameroun
12:30
Zébé : barricades et colère autour des frais de transport Cameroun-Tchad

Zébé : barricades et colère autour des frais de transport Cameroun-Tchad
11:45
Kribi : 2,6 milliards FCFA pour faire du port un géant logistique

Kribi : 2,6 milliards FCFA pour faire du port un géant logistique
09:58
Mamadou Mota : « Biya a peur du MRC, voilà pourquoi il reporte les élections »

Mamadou Mota : « Biya a peur du MRC, voilà pourquoi il reporte les élections »
09:31
Polygamie africaine : de l'assumé au caché, le grand basculement

Polygamie africaine : de l'assumé au caché, le grand basculement

SOCIETE :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

canal de vie

Vidéo de la semaine

AZIZ MOUNDE: HOMMAGE A ALAIN LE MIGNON
GASTON KELMAN décrypte NDAP BIKOKOO à Paris
HERVE MATHOUX SON REGARD SUR LE FOOT AFRICAIN SES 10 DERNIRERE ANNEES
Dr Christian TCHAM entretien après la conférence de presse à Paris
Dr Christian Tcham à propos de Mesitraining

évènement

Vidéo

Jeunesse engagée : retour sur la finale du Challenge PDF à Bruxelles
WILFRIED EKANGA À BRUXELLES : Il explique les objectifs du PDF, du MRC et les défis à venir
Charlotte Dipanda en concert à Bruxelles : une soirée qui restera dans les mémoires
Charlotte Dipanda au Cirque Royal : une première historique pour la musique camerounaise
Assassinat d'Anicet Ekanè : les révélations de sa sœur

L'actualité en vidéo