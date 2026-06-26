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© Camer.be : Propos recueillis par GMD
- 26 Jun 2026 07:36:33
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CAMEROUN :: NCHUNU J. SAMA Esq : "La responsabilité des producteurs des déchets plastiques peut être engagée" :: CAMEROON
Avocat au barreau du Cameroun, juriste environnementaliste et directeur exécutif de Fedev, il plaide pour la promotion du journalisme environnemental liée à la gestion des déchets plastiques à l’Ouest.
Quel est votre sentiment après cette journée de travail ?
Je suis satisfait. Les échanges ont été de qualité. Personnellement, j’ai beaucoup appris sur les techniques journalistiques en matière d’environnement. Mes connaissances ont été accrues. Je crois que celles des participants ont également progressé. Cette capacitation des journalistes des radios communautaires doit incontestablement contribuer à la lutte contre les déchets plastiques dans la région de l’Ouest. Les auditeurs des radios communautaires de cette région seront mieux édifiés par des journalistes et engagés et conscients des enjeux de la lutte contre la pollution provoquée par la mauvaise gestion des déchets plastiques.
Que peut-on faire si l’on est victime d’une intoxication liée aux déchets plastiques ?
Juridiquement, il faudrait établir la responsabilité de tous les acteurs. Celle du producteur comme celle du distributeur peut être invoquée. Tous les acteurs et les facilitateurs de cette intoxication sont solidairement responsables au plan pénal comme civil.
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