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Épargne réglementée : la CDC consulte sa diaspora en Belgique avant le lancement
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Épargne réglementée : la CDC consulte sa diaspora en Belgique avant le lancement :: BELGIUM

Un produit d'épargne réglementé destiné aux Camerounais de Belgique est en préparation. La Caisse de Dépôt et de Consignation du Cameroun franchit une étape décisive : elle consulte directement ses ressortissants établis à l'étranger.

Une initiative portée par l'ambassade officielle

Le 18 mai 2026, l'Ambassade de la République du Cameroun à Bruxelles publie un avis au public. Le document officiel, signé et tamponné, annonce qu'un produit d'épargne réglementé est en cours de consolidation. La Caisse de Dépôt et de Consignation (CDC) pilote directement le projet. L'institution a élaboré un questionnaire structuré pour recueillir les orientations de la communauté camerounaise établie en Belgique. L'accès au formulaire est public, via un lien Microsoft Forms diffusé officiellement.

Pourquoi consulter la diaspora maintenant

La diaspora camerounaise représente un levier financier sous-exploité. Les transferts de fonds vers le Cameroun atteignent des niveaux records depuis plusieurs années. Canaliser cette épargne via un produit réglementé constitue un enjeu macroéconomique majeur pour Yaoundé. La CDC Cameroun joue un rôle stratégique comparable à la Caisse des Dépôts française : elle gère les fonds publics réglementés et finance les investissements à long terme. Impliquer la diaspora en amont du lancement signale une rupture méthodologique. L'institution ne décrète plus, elle co-construit.

Le mécanisme de consultation décrypté

Le questionnaire diffusé constitue la phase de collecte d'informations préalable au lancement. Les réponses alimenteront directement la conception finale du produit d'épargne réglementé. Cette approche participative vise à adapter le produit aux contraintes réelles des expatriés : fiscalité belge, double résidence, rapatriement de fonds, confiance institutionnelle. L'ambassade à Bruxelles joue le rôle de relais officiel. Elle légitime la démarche auprès d'une communauté parfois méfiante envers les institutions financières du pays d'origine. Le canal Microsoft Forms garantit l'accessibilité numérique et la traçabilité des réponses.

Les enjeux à court et long terme

À court terme, dans les six à douze prochains mois, la CDC devrait finaliser le cadre réglementaire du produit. Les réponses collectées orienteront les taux, les conditions d'accès et les garanties offertes. L'enjeu immédiat est la crédibilité : un produit mal calibré dissuaderait durablement la diaspora camerounaise en Belgique. À horizon trois à cinq ans, l'impact potentiel est structurel. Si le produit convainc, il pourrait être étendu à d'autres pays d'accueil de la diaspora camerounaise. France, Canada, États-Unis. La CDC deviendrait alors un acteur central de la mobilisation de l'épargne diasporique africaine. Un modèle susceptible d'inspirer d'autres caisses de dépôt du continent.

Une fenêtre ouverte, temporairement

La consultation est ouverte. Le questionnaire est accessible. Mais les fenêtres de participation institutionnelle se ferment vite. La vraie question n'est pas technique : les Camerounais de Belgique font-ils encore confiance à leurs institutions financières nationales pour garder leur épargne ?

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