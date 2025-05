La video de la honte : Quand le Cameroun exporte la corruption au Vatican :: CAMEROON

Ce dimanche 18 mai 2025, se tenait à la place Saint-Pierre la messe d’inauguration du pontificat du pape Léon XIV (aussi appelée messe d'intronisation). Cette célébration, qui intervient dix jours après l'élection, est un moment hautement symbolique dans la vie de l’Église catholique. Elle a réunie des dizaines de milliers de fidèles. Parmi les invités de marque attendus à Rome figurent de nombreux chefs d'État, de gouvernement et membres de familles royales européennes.

Plusieurs chefs d'Etat ont confirmé leur présence, certains ont même envoyé leur representants tout comme Paul Biya, le président du Cameroun,à travers son ministre de l'administration territoriale.

Petite curiosité, au moment de la rencontre avec le nouveau Pape, le ministre camerounais de l'administration territoriale a tendu une enveloppe bourée des coupures de 500€ dit-on. Geste que le nouveau Pape n'a pas apprécié et a refusé ( Voir vidéo en dessous)

Arrivé au pouvoir en 1982, Paul Biya a fait rêver les Camerounais. Il s’est attelé avec zèle à la dégradation de toutes les institutions publiques. Il a préféré humilier tous ceux que le pays comptait de compétents pour s’entourer d’ignares et de roublards de tous bords devenus les thuriféraires du régime

Ce n’est pas insulter le rôle historique qu’a pu jouer Paul Biya dans l’histoire contemporaine du Cameroun que de dire que son entêtement de s’entourer des prédateurs de la république agace déjà la nouvelle génération des camerounais.

Un vieillard retranché dans son palais ne peut pas diriger un pays jeune, dynamique, sous tension économico-sociale, en pleine mutation. Il faut quelqu’un auquel les jeunes générations puissent s’identifier, quelqu’un qui soit au centre de l’action et au milieu de son peuple, quelqu’un qui insuffle de l’énergie. Biya est un dinosaure d’un autre temps. Ce dernier incarne désormais un système sclérosé, gérontocratique, élitiste, militariste, corrompu, auquel il faudra s’attaquer et réformer de fond en comble pour améliorer la redistribution des richesses du pays

Avec ce qui s’est passé au Vatican, nous comprenons désormais que nos autorités ont exporté la corruption qu'ils entretiennent chez eux à l'étranger, il faut désormais corrompre ...même le Pape. Quelle honte

Pourquoi les dirigeants actuels camerounais sont issus de cette « race » d’hommes dont la corruption est devenue leur addiction ?

Le Cameroun a souffert et continue de souffrir d’une gestion défectueuse des décennies durant, pendant lesquelles ses ressources, au lieu d’être exploitées au bénéfice de sa population, sont devenues une source de richesse et de corruption pour les dirigeants.

Comment prétendre aimer son peuple quand on ne vit pas la réalité quotidienne de ses administrés. Du système de santé au système éducatif, nos dirigeants n’assurent pas les besoins élémentaires des populations. Comment améliorer le système de santé quand leur moindre mal est soigné dans les hôpitaux occidentaux ? Comment améliorer le système éducatif quand leurs enfants sont depuis la maternelle inscrits dans les écoles occidentales ? Comment lutter contre l’inflation quand ils font leurs emplettes dans les supermarchés occidentaux ? Comment prétendre aimer son peuple quand sa résidence principale se trouve en occident et la secondaire dans son pays ?

Le temps est venu de rompre avec cette déification de la richesse matérielle et avec les abus qui appauvrissent les populations et empêchent notre pays d’accéder au développement économique.

Il importe, aujourd'hui, au stade embryonnaire de la démocratie au Cameroun, d'assainir le milieu politique en discutant plus des hommes et des femmes que de leurs programmes politiques. Il est impérieux de savoir qui est qui, qui a fait quoi, qui vient d'où, qui cherche quoi en réalité. Il est attesté que les politiciens camerounais ont les idées valables pour ce pays ; en même temps qu'ils continueront à les exposer, il faudra s'interroger sur eux-mêmes. Car, il est temps de se chercher, parmi les siens, les oiseaux rares, les hommes et femmes exceptionnels pour diriger ce grand et beau pays

Un peuple conscient des dangers qui le guettent, ce qui est le cas pour nous, et convaincu de défendre le bon droit, finit toujours par vaincre.

L’événement du 18 mai au Vatican était plus qu’une célébration liturgique: c’était aussi un acte ecclésial fort, témoin d’une Eglise qui, tout en respectant ses traditions, poursuit sa mission pastorale dans le monde contemporain. La présence de dirigeants venus de tous horizons a également attesté du rôle unique du pape dans le dialogue entre peuples, cultures et religions.

D'où vient-il qu'un dirigeant d'un pays voisin du Tchad fouille dans la poche de sa veste pour remettre une envelloppe au Souverain Ponctif ?

Une véritable honte planétaire