CAMEROUN :: Inondations à Douala et Yaoundé : des milliards engloutis, des villes toujours sous les eaux :: CAMEROON

En 2020, un seul épisode pluvieux à Makepe Missoké détruit plus de 2 000 bâtiments et affecte 12 000 personnes. Ce chiffre résume l'échec d'une décennie de projets coûteux dans les deux principales métropoles du Cameroun.

Deux villes, un même naufrage institutionnel

Les inondations à Douala et Yaoundé ne relèvent plus du hasard climatique. Elles sont le produit d'un urbanisme incontrôlé, d'une gouvernance fragmentée et d'une maintenance inexistante.

Douala s'est bâtie sur un delta de mangroves. Le bassin du Wouri, naturellement complexe, a été progressivement désorganisé par une urbanisation sans planification stricte. Yaoundé, ville de collines, subit des ruissellements violents dès chaque pluie intense. Dans les deux cas, les projets ont été nombreux. Les résultats, insuffisants.

Des financements massifs, des résultats fragmentés

Entre 2012 et 2017, l'AFD finance un projet de drainage pluvial visant 39 km de canaux à Douala. Le programme C2D Contrat de Désendettement et de Développement, financé par la France prend le relais avec des dizaines de milliards de francs CFA : plus de 35 km de drains bétonnés, 50 km de voies de desserte, plusieurs bassins aménagés.

À Yaoundé, l'AFD soutient également un projet d'assainissement centré sur le Mfoundi et ses affluents.

Sur le papier, ces chiffres impressionnent. Dans les quartiers comme Bepanda, Sic Cacao ou Makepe Missoké, les eaux reviennent chaque saison des pluies.

Trois défaillances structurelles qui paralysent le système

Le drainage urbain à Douala illustre un problème systémique .

La fragmentation. Les drains sont construits par tronçons, sans continuité hydraulique entre les bassins versants. Un canal qui s'arrête à mi-chemin ne draine rien.

L'entretien zéro. Les ouvrages livrés se colmatent rapidement sous les déchets solides urbains. Aucune maintenance régulière n'est organisée. Les investissements s'amortissent dans la boue.

L'urbanisation tolérée. Les zones inondables continuent d'être occupées, parfois avec une tolérance administrative implicite. Les bâtisseurs s'installent là où la planification interdit. Les autorités regardent ailleurs.

Le C2D sous le feu des critiques

Le programme C2D concentre les tensions. Les montants engagés sont considérables. Mais les critiques pointent une opacité dans la chaîne de décision, un faible contrôle citoyen et des suspicions de surfacturations sur certains segments d'exécution.

Aucune évaluation indépendante systématique n'a été rendue publique. Le décalage entre les budgets annoncés et les réalités de terrain alimente une défiance durable.

Makepe Missoké cristallise cette contradiction : le quartier est cité dans les rapports sur la résilience climatique urbaine au Cameroun, présenté dans les forums internationaux post-COP21 comme exemple d'adaptation. Il reste pourtant l'une des zones les plus exposées et les moins protégées de Douala.

Une bombe à retardement urbaine

Chaque saison des pluies expose des dizaines de milliers de personnes à des pertes matérielles, des déplacements forcés et des risques sanitaires. Les coûts humains s'accumulent, invisibles dans les bilans officiels.

L'absence de stratégie intégrée aggrave l'exposition. La croissance démographique de Douala et Yaoundé accélère l'occupation des zones à risque. Sans refonte de la gouvernance urbaine, les financements futurs produiront les mêmes résultats insuffisants.

Le risque n'est pas l'inondation elle-même. C'est l'incapacité institutionnelle à transformer l'investissement en protection réelle.

L'échec est politique, pas climatique

Douala et Yaoundé ne sont pas condamnées par la pluie. Elles sont rendues vulnérables par des choix d'aménagement, des arbitrages administratifs défaillants et une logique de projets isolés qui ne construit jamais de système cohérent.

Les plans existent. Les financements arrivent. Les rapports s'accumulent. Ce qui manque : la continuité de l'action publique, la coordination entre acteurs et le contrôle effectif des réalisations.

La vraie question n'est pas "pourquoi pleut-il autant ?" Elle est : combien de catastrophes évitables faudra-t-il encore subir avant qu'une stratégie urbaine intégrée remplace la succession de projets sans suite ?

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