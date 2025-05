FRANCE :: HOMMAGE A Mme ANGELINE SOLANGE BONONO KELMAN : UNE VIE AU SERVICE DU SAVOIR ET DE LA DIGNITE

Le vendredi 16 mai dernier, alors que le jour s’éveillait à peine, la triste nouvelle est tombée, glaçant les cœurs de ceux qui ont connu, admiré, et aimé Madame Angeline Solange Bonono Kelman. Une femme de lettres, une pédagogue hors pair, une intellectuelle engagée, s’est éteinte. Et avec elle, un pan entier de la mémoire éducative et littéraire camerounaise dans la diaspora. Docteure ès Lettres, diplômée de l’École normale supérieure, écrivaine et enseignante passionnée de langue française, Madame Bonono Kelman fut aussi l’épouse de l’essayiste Gaston Kelman, dont elle partageait l’amour du verbe et de la transmission. Femme de rigueur et de cœur, elle a incarné toute sa vie durant les plus hautes valeurs de l’enseignement : discipline, intégrité, loyauté, excellence.

Certains l’ont connue dans les salles de classe, où elle savait captiver ses élèves, éveiller leur esprit, et les élever par la puissance des mots. Elle rendait la littérature vivante, actuelle, incarnée. D’autres l’ont découverte à travers ses engagements associatifs ou ses écrits, où elle prônait la valorisation des racines africaines, le renforcement des liens entre la diaspora et le Cameroun, et la transmission des repères culturels aux jeunes générations. Je me souviens l’avoir rencontrée lors d’une conférence organisée par l’association La Mbamoise, présidée par Henriette Watsok Befouk. En tant que panéliste, j’ai eu le privilège d’intervenir sous sa modération brillante et maîtrisée, dans le cadre d’une réflexion sur le développement agricole du Mbam et la valorisation des produits médicinaux traditionnels, visant à fédérer le peuple Mbamois de la diaspora. Elle y brillait déjà par sa parole structurée, sa pensée claire et sa capacité rare à unir les intelligences autour d’un idéal commun.

Madame Bonono Kelman était aussi présente sur les réseaux sociaux, qu’elle animait avec une rare élégance intellectuelle. Pour elle, ces plateformes numériques étaient des lieux d’éducation, d’élévation, non des espaces de dispersion ou de vacuité. Elle prouvait par l’exemple qu’on pouvait y former, dialoguer, éveiller. C’était une femme digne, sans heurts ni faux-semblants, capable de tenir un discours de quatre heures sans redondance, avec une aisance verbale et une maîtrise linguistique exceptionnelles. Ceux qui ont eu la chance de l’avoir comme enseignante gardent le souvenir d’une femme exigeante mais bienveillante, passionnée mais patiente, littéraire dans l’âme et pédagogue dans l’être. Sa disparition laisse un vide immense.

Non seulement dans la communauté éducative, mais aussi dans nos cœurs. Elle aurait mérité de profiter encore longtemps de cette sagesse accumulée, de cette culture si généreusement transmise. Nous adressons nos pensées les plus sincères à sa famille, à son époux Gaston Kelman, à ses enfants, ses collègues, ses élèves d’hier et d’aujourd’hui. Que chacun d’eux trouve dans son souvenir un motif de fierté, une lumière sur le chemin. Angeline Solange Bonono Kelman s’est acquittée de sa mission avec dignité et abnégation. Elle a élevé la littérature au rang d’art noble au sein de la communauté camerounaise. Une page se tourne, certes, mais son nom restera gravé dans les mémoires comme celui d’une femme de lettres, de foi et d’impact.