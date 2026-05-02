FRANCE :: Conférence préparatoire, états généraux de la refondation du Cameroun à Paris du 25 au 27 septembre

Conférence préparatoire des états généraux de la refondation du Cameroun à Paris du 25 au 27 septembre 2026

Le Groupe de la Diaspora camerounaise annonce, pour les tout prochains mois, la tenue d’une Conférence préparatoire des états généraux de la refondation du Cameroun à Paris en vue de trouver les stratégies pour bâtir un Etat du Cameroun nouveau, uni et prospère. Surtout, pour conduire l’Etat du Cameroun vers La SOUVERAINETE ET LA LIBERTE.

Le Cameroun se trouve plongé dans une sorte de DESORDRE ET DE CONFUSION dont les signes les plus manifestes ont commencé à poindre avec le déclin de ses valeurs coutumières, visible dès le début des années 1884, avec le traité Germano - Duala, un traité commercial signé le 12 juillet 1884, accentué avec le partage de l’Afrique après la 1ère guerre mondiale de 1914/1918. La crise se manifeste aussi, aujourd’hui, par un constat de faillite de bon nombre des services publics de base. Les politiques de développement mises en œuvre depuis 1960 se sont révélées contreproductives et les campagnes se dépeuplent aggravant les problèmes d’urbanisation et de sécurité dans les villes.

L’heure est grave et inquiétante, l’Etat du Cameroun en 2026 est une poudrière en puissance et le tissu social miné par la misère, le chômage, l’exode rural et l’expatriation. Un peu partout, des foyers de tension s’allument ou se réveillent, hypothéquant l’existence de dizaines de millions d’hommes, de femmes et d’enfants. L’acuité de ces crises, le sentiment communément partagé, montrent que ces crises sont sans issue, sont le reflet d’un système qui a atteint ses limites, le système néocolonial.

Nous voulons croire qu’à travers l’élection présidentielle d’octobre 2025, nous assistons aux derniers soubresauts d’une période historique qui se meurt, celle d’un système néocolonial. Vraisemblablement, les crises post-électorales actuelles, mais aussi et surtout, le réel réveil des peuples du Cameroun, visible dans la demande accrue d’une POLITITIQUE DE CHANGEMENT, en mieux-être, en économie et des institutions. Tout porte à croire que nous sommes entrés dans une période de transformations profondes.

Et les crises actuelles doivent nous aider à décrypter le sens et le dessein des évolutions en cours. Nous devons au moins développer une claire intuition des aboutissements vers lesquels ces transformations peuvent nous conduire. Maîtriser ces transformations, signifie élaborer un agenda. Mais nous devons le faire en intelligence avec tous les peuples du Cameroun.

L’Etat du Cameroun est riche de ses diversités ethniques et la capacité de ses peuples à se réinventer est immense, incommensurable. Les peuples du Cameroun, aujourd’hui en 2026, veulent reprendre l’initiative de reconstruction de leur propre Etat moderne ; redécouvrant la valeur inestimable de tout ce que les ancêtres ont réussi à bâtir.

Peuples du Cameroun, Le cri de la REFONDATION a sonné !

L’Etat du Cameroun n’a pas besoin d’un miracle. Il a seulement besoin de ses peuples. Nos ancêtres nous ont légué une terre bénie. Mais aujourd’hui, cette terre pleure. Elle pleure ses valeurs coutumières perdues, ses rêves brisés, ses enfants endormis.

Refonder, c’est se réveiller ! C’est pourquoi nous disons que personne ne viendra sauver l’Etat du Cameroun à notre place. Ce pays ne renaîtra que si chacun de nous devient une arme contre l’ignorance, la corruption et la peur.

Refonder, c’est se lever ! Ce n’est pas attendre le changement : c’est l’incarner, le matérialiser et l’exprimer !

Refonder, c’est se souvenir ! Nous venons d’un peuple de Rois, de bâtisseurs, de guerriers et de sages !

Refonder, c’est reprendre le flambeau des ancêtres, et le porter plus haut, pour que nos enfants ne marchent plus dans l’ombre !

Refonder, c’est renaître ! Ce n’est pas seulement reconstruire un État, c’est reconstruire une âme. C’est faire de l’Etat du Cameroun un pays fier, juste, uni et debout ! Un pays qui ne quémande plus, mais qui crée. Un pays qui n’imite plus, mais qui inspire !

Peuples du Cameroun, soyez vigilants et attentifs, ne vous laissez pas abattre sous prétexte que le Cameroun ne va pas bien. C'est vrai que le Cameroun ne va pas bien, mais, nous avons un espoir. Il faut en finir avec le système néocolonial.

Ainsi, la politique de la refondation entend faire de l’Etat du Cameroun un projet de CHANGEMENT et de RECONSTRUCTION de notre pays autour des matières suivantes :

* Réviser des Institutions : politique, économique, sociale et culturelle.

* Promouvoir le fédéralisme.

* Reconnaitre des valeurs coutumières.

* Reconnaitre les chefferies comme une Institution (donner le pouvoir aux chefferies).

* Institutionnaliser le droit coutumier. (appliquer le droit coutumier)

* Enseigner des langues nationales.

* Eradiquer la corruption, le gaspillage et les détournements des deniers publics.

* Intégrer officiellement la diaspora dans la vie nationale.

* Reconnaître la double nationalité.

* Mettre tout en œuvre pour protéger, entretenir et valoriser le patrimoine local.

* Faire de la lutte contre la délinquance et l’insécurité une priorité.

Cette vision du projet de la refondation incarne l’espérance d’un renouveau démocratique, où l’État, les Chefferies et les peuples marchent ensemble sur la voie de la justice, du progrès et de l’union, pour que l’Etat du Cameroun devienne un modèle de refondation pacifique et de gouvernance vertueuse.

Les peuples du Cameroun se tiennent aujourd’hui à l’aube d’un nouveau chapitre de son histoire. Une histoire portée par une aspiration profonde à la justice, à la dignité, à la solidarité, à la liberté et à la SOUVERAINETE.

Le Projet de la Refondation de l’Etat du Cameroun n’est ni une réaction à une crise ponctuelle ni un simple ajustement des institutions. Il symbolise et concrétise « L’APPEL DES PEUPLES » suite à l’élection présidentielle d’octobre 2025 : celui de bâtir un État incorruptible, conforme avec ses valeurs coutumières, ses forces vives, une économie juste, solidaire, une société unie et sa foi en un avenir commun, où chaque citoyen trouve sa place et contribue à l’élévation de l’Etat du Cameroun, surtout, afin de bâtir un Etat reconcilié avec ses groupes ethniques, un Etat stable, moderne et prospère.

En effet, cette IDEE pour un projet de « TRANSITION REFONDATRICE AU CAMEROUN », initiée pendant l’élection présidentielle d’octobre 2025 par les Patriotes camerounais à travers les plateformes comme : l’Alliance pour la Transition Pacifique (ATP), l’Union Pour le Changement (UPC), le Groupe de Paris, le Groupe de Douala, le Front pour le Changement au Cameroun (FCC) et d’autres, incarne une prise de conscience politique et historique : le développement stable, garanti et la gouvernance juste ne peuvent émerger que d’un contrat social renouvelé entre l’État du Cameroun et les groupes ethniques du Cameroun.

C’est ce contrat moral et politique que les Patriotes camerounais de la Diaspora s’attachent à vouloir accomplir, réaliser à travers le Projet de Mise en œuvre d’une Conférence préparatoire des états généraux de la refondation du Cameroun à Paris.

La Refondation n’est pas un mot d’ordre : elle est un chemin de RENAISSANCE.

La Refondation engage l’Etat tout entier : ses Institutions, ses Gouvernants, ses Coutumes, ses Chefs coutumiers, ses Chefferies, ses Peuples et sa Diaspora, dans une œuvre de redressement, politique, social, économique et culturel sans précédent. Elle exige de tous discipline, transparence et courage, car refonder l’Etat du Cameroun, c’est préférer la droiture, l’honnêteté, la loyauté et la justice sur la facilité, l’union sur la division et le travail sur l’abdication.

L’Idée de Mise en Œuvre du projet pour la Refondation se veut donc à la fois un cadre d’action et un acte de conviction dans l’avenir. Elle trace la voie d’un Etat du Cameroun réconcilié avec lui-même, fort de ses valeurs coutumières, ouvert au monde et confiant dans sa capacité à transformer les épreuves en opportunités.

Refonder l’Etat du Cameroun, c’est lui redonner son souffle et sa fierté : surtout, d’un Etat juste, responsable et accueillant.

La Refondation de l’Etat du Cameroun s’inscrit donc dans une vision à la fois politique, coutumière et sociétale, portée par la volonté des peuples d’écrire une nouvelle page de son histoire.

Nous, patriotes de la diaspora camerounaise, refusons d’être des spectateurs passifs du destin politique de notre pays, le Cameroun. Nous croyons que chaque fille et fils de l’Etat du Cameroun a le droit fondamental de participer pleinement à la vie politique du pays. C’est notre devoir en tant que peuples de défendre et de promouvoir les valeurs coutumières et démocratiques qui sont le fondement de notre Etat.

Ensemble, par notre contribution, notre engagement patriotique, nous pouvons et devons faire échec à un système néocolonial d’abaissement, de dégradation, de l’humiliation et de dévalorisation de nos peuples, de nos valeurs coutumières, de prédation de nos ressources par des officines et holding nébuleuses dont les intérêts se croisent et se consolident depuis plus de 60 ans.

À un tournant aussi historique, voire décisif, de notre Etat du Cameroun, nous devons aujourd’hui plus que jamais nous scandaliser et nous affranchir de ce système néocolonial.

Ensemble et à travers cette Conférence préparatoire des états généraux de la refondation du Cameroun à Paris visant à la refondation des Institutions de l’Etat du Cameroun sur tous les plans, nous avons l’occasion d’un véritable dialogue patriotique à même de préparer, bâtir et construire un avenir meilleur pour nos enfants et un modèle de gouvernance tenant compte de nos valeurs coutumières bâti sur des institutions fortes et non plus d’un système néocolonial.

Conclusion

La Diaspora camerounaise, comptant en son sein de nombreuses militants engagés politiquement et de la société civile établis depuis plusieurs années, recense par ailleurs de nombreux talents et compétences dans des secteurs diversifiés utiles au développement du Cameroun.

Le Groupe de la Diaspora camerounaise, attaché à son idéologie fondée sur la synergie, s’inscrira dans une démarche inclusive avec une méthode de travail cohérente et patriotique afin d’apporter une réponse concertée à l’appel des peuples du Cameroun pour une Refondation Transition Pacifique.

Le Groupe de la Diaspora camerounaise a décidé souverainement, de l'organisation d'une conférence préparatoire des états généraux de la refondation du Cameroun à Paris qui a pour objectif : d’échanger des idées et d'anticiper sur toutes formes de dérives et de chaos, en prenant le parti de coordonner en toute responsabilité, dans un territoire neutre, ami de l’Etat du Cameroun, la France, les très nombreux problèmes et les contentieux au Cameroun depuis la colonisation et de poser les empreintes, les repères d’une alternance par la voie des PEUPLES.

Pendant trois jours, les participants à ces assises dans la capitale française examineront et exploreront les voies et moyens de donner forme au rêve d’un « nouvel Etat du Cameroun ». L’issue souhaitée par cette rencontre est de déboucher sur la rédaction d’un « MEMORANDUM » ou d’une « CHARTE » avec pour action prioritaire la tenue d’une Assemblée Constituante au Cameroun.

SIGNATAIRES



Patrice EKWE SILO EDIMO

Jean Pierre DJEMBA

François LOKO-BILLE BETOTE

Georges MERVILLE

CONTACT :

Par Mail : refondation.cameroun@yahoo.com

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