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Arlette Framboise Doumbe Ding: ON NE PEUT PAS APPELER À LA CONVERGENCE ET RÉCOMPENSER LA HAINE
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Il y a quelques semaines le "president élu" appelait à la convergence.... Une idée a priori louable. Mais la récente vague de nomination au sein du FSNC vient questionner la sincérité de la démarche.

En procédant  aux nominations dans son équipe, Issa Tchiroma  est dans son droit .  Ces nominations auraient même pu être un signal de maturité politique.

Sauf que parmi les personnes nommées, il y a celles qui  passent désormais leur vie à s'attaquer au MRC et à son président de façon haineuse. C'est-à-dire non pas pour construire, mais pour détruire et pour  diviser .

Résumons le constat : on constate que d'un côté, Monsieur Tchiroma appelle à la convergence, et de l'autre côté il récompense ceux qui divisent par l'acharnement haineuse . Il envoie donc deux messages contradictoires qui décrédibilise son discours.

Ce que cela signifie en communication politique :

Je précise d'emblée que Tchiroma a le droit de nommer qui il veut. Là n'est donc  pas le problème.
Le problème ici est  que, sans avoir préalablement recadré les personnes  qui s'en prennent de façon haineuse au MRC et à son président, Monsieur Tchiroma les a plutôt récompensées par des nominations. En communication politique ce n'est jamais un détail. C'est un message qui façonne la perception  du grand public. 

 Et voici comment le grand public perçoit ce message :

 1-  Tchiroma valide les attaques contre le MRC et son président.

 2-  Tchiroma encourage, à travers les nominations, ceux qui s'attaquent au MRC et son président .

 3-  Les équipes de Tchiroma vont continuer à s'attaquer au MRC et à son président.

 4- l'un des objectifs de Tchiroma est la destruction ou l'affaiblissement du  MRC .
 
5- l'affaiblissement du MRC servirait surtout les intérêts du régime rdpc . 

 6- La récupération de la victoire volée semble passer au second plan . La priorité étant l'acharnement haineuse contre le mrc . L'idée de la collusion avec le Rdpc s'en trouve renforcée.

Autrement dit, la destruction du mrc semble être une priorité ou semble primer sur la construction d'une alternative fiable pour sortir de l'impasse politique actuelle..

Voilà comment le public perçoit les récentes nominations et la posture de Monsieur Tchiroma face à certains de ses partisans.

En rappel : la communication politique ne s'occupe pas de votre intention ou de ce que vous avez voulu faire ou dire . Elle ne s'occupe pas de la vérité ou du mensonge. Elle se concentre sur la perception que les gens ont de ce  vous faites .

Vous comprenez que ce qui est dit dans cette publication n'est   pas une opinion personnelle.  Mais le reflet de la perception que les gens ont de la posture et des décisions récentes de Monsieur Tchiroma.

Cette perception est la conséquence directe d'une communication politique mal maîtrisée autour du Président Tchiroma. Car comment parler d'unité ou de  convergence tout en valorisant ceux qui divisent par l'acharnement haineuse ?  Comment appeler au rassemblement tout en récompensant la conflictualité ?

Ici l'incohérence est  flagrante et la contradiction totale. C'est une réalité qui fragilise la crédibilité de l'homme et celle de son discours sur la convergence . 

Et ce n'est pas le pire !
Le pire est que cette "erreur" de communication impacte négativement la perception que le grand public a des actions de Tchiroma et donne de la matière à ceux qui pensent à tort ou à raison que  Tchiroma est dans un jeu politique ambigu où certains combats serviraient directement ou indirectement les intérêts du régime.  

Votre opinion compte : Comment peut-on appeler à la  convergence tout en valorisant ceux qui divisent par l'acharnement haineuse ?   Comment peut-on accuser Paul Biya d'avoir volé la victoire et passer, paradoxalement, l'essentiel du temps à s'attaquer au MRC, parti politique de l'opposition dont les militants ont porté Tchiroma à la victoire par une mobilisation extraordinaire ?  S'agit-il d'une erreur ou d'une  stratégie assumée ? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. 

En attendant,
 je n'écris jamais pour nuire . J'analyse l'actualité pour mettre en  lumière  ce que je considère comme des points d'ombre...
 Car au-delà des émotions qui emportent et poussent à s'emporter, la politique à aussi besoin de vérité.

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#Convergendeoudivergence #NominationBasTchiroma #Récompensedelahaine #Diasporacamerounaise #KamtoBashing

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