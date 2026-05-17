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Los Angeles: Retour foudroyant de Francis Ngannou avec un KO au premier round en MMA
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ÉTATS-UNIS :: Los Angeles: Retour foudroyant de Francis Ngannou avec un KO au premier round en MMA :: UNITED STATES

Le 16 mai 2026 à Los Angeles, le Camerounais Francis Ngannou n’a pas seulement gagné un combat: il a délivré un message d’une brutalité clinique, réduisant le Brésilien Philipe Lins au silence avant même la fin du premier round

Après un an et demi d’absence, le Camerounais Francis Ngannou a signé un retour spectaculaire ce samedi 16 mai en mettant KO le Brésilien Philipe Lins 

« Le Prédateur » a rapidement imposé sa puissance, d'abord en boxant debout, puis en assénant des coups de coude au sol à son adversaire.

Revenu debout, Ngannou a bloqué Lins contre la cage, puis a de nouveau fait la différence avec sa boxe lorsque les combattants se sont détachés. Un terrible crochet du gauche a envoyé au sol Lins, incapable de se relever, peu avant la fin du premier round. L’arbitre Herb Dean est intervenu pour stopper le combat

Francis Ngannou porte ainsi son palmarès à 19 victoires pour 3 défaites, avec huit succès consécutifs en MMA depuis 2018.

Il s’agissait du deuxième combat de MMA de Francis Ngannou en quatre ans. « Le Prédateur » n’était plus monté dans une cage depuis son combat contre Renan Ferreira en octobre 2024, son unique apparition sous la bannière de la Professional Fighters League (PFL), avec laquelle il a rompu en mars 2026. 

Entre-temps, il s’était tourné vers la boxe anglaise, perdant aux points contre Tyson Fury puis par KO contre Anthony Joshua. Le gala de samedi était également le premier événement MMA , Mixed Martial Arts (en français : arts martiaux mixtes) produit par MVP( Most Valuable Promotions), jusqu’ici concentrée sur les combats de boxe de Jake Paul.

Francis Ngannou a immédiatement évoqué  après sa victoire de ce samedi la possibilité d'un combat de boxe contre le promoteur Jake Paul — ou d'un combat de MMA contre son collègue superstar Jon Jones, qui assistait également à l'événement.

Libéré de tout contrat, il a combattu samedi 16 mai 2026 dans l’Institut Dome d’Inglewood, salle NBA des Clippers dans le sud de Los Angeles, sous le patronage de la société MVP du YouTubeur devenu boxeur Jake Paul, appuyée par le géant du streaming Netflix à la diffusion.

Aucun adversaire ni date n’ont été annoncés pour la prochaine sortie de Ngannou, désormais agent libre.

 

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