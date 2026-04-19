CAMEROUN :: Le Pape Benoit XIV chez nous: Les félicitations de Shanda Tonme pour l'organisation :: CAMEROON

Tout en rappelant à tous, que c’est de nous, de notre volonté, de nos efforts et de nos sentiments d’une communauté de destin, que résident les solutions de nos problèmes, doutes, préoccupations et attentes, et jamais des étincelles passagères, des vents opportunistes ou des visiteurs d’un moment.

La grandeur des nations ne s’exprime pas seulement dans la gestion des espoirs et des désespoirs, la richesse en lingots d’or et en onces de diamant La grandeur des nations, des familles, des clans, des groupes et des sociétés humaines en général, tient bien souvent, en leur capacité d’accueil, d’hospitalité et de solidarité pour un étranger, un hôte fut-il de marque ou de statut le plus ordinaire. Savoir accueillir et savoir accueillir dans la joie avec des vibrations qui magnifient les profondeurs de l’amour et de l’affection pour autrui, représente tout un art dont l’organisation de la visite du Pape Léon XIV au Cameroun, offre une belle occasion d’apprécier toute l’éloquence du postulat.

Quels grands moments de ferveurs populaires !

Quelle beauté dégagée de de tous ces décors féériques !

Quelle réussite dans l’organisation et quelle maîtrise !

La visite du pape Léon XIV, le chef de l’église catholique romaine au Cameroun, a été une belle expression de ce qu’une nation sait et peut déployer, pour se réapproprier son honneur, sa dignité, son talent, sa personnalité et même son identité. Chaque fois qu’il vient à l’esprit de se poser trop de questions sur la certitude ou non de notre existence en tant que somme institutionnelle et politique avec tous les pouvoirs et mécaniques de gouvernance, des moments comme celui que nous venons de vivre en seulement trois jours, viennent apaiser nos cœurs, nous rassurer et nous permettre de nous projeter positivement dans le futur. Le présent n’est pas fini, demain n’est pas totalement compromis, et après-demain dépend de notre confiance, de notre éveil ainsi que de notre réveil. Le Cameroun est et reste débout.

De Yaoundé à Bamenda puis Douala et encore Yaoundé, nous avons assisté à une organisation parfaite qui ne demande même plus à être qualifiée de parfaite, de sans faute, d’absolument réussie. Le bien est bien ; et ce qui est bien ne souffre point de polémiques.

Certes, on entendra, on a entendu, on voulait entendre, des critiques par-ci et par-là, un petit raté de transmission, une sourde polémique entre quelques démembrements publics, des bruits sans fonds sur quelques questions et préoccupations latentes. C’est juste, légitime et usuel, traditionnel et consacré venant d’un chef spirituel attentionné, doublé d’un chef d’Etat qui dispose d’une mission diplomatique sur place. L’ami, le père, le frère, l’intime qui arrive ainsi, vous parle, prodigue des conseils et émet quelques recommandations, est dans son rôle comme il le ferait partout dans le monde. Donc, rien d’étrange ni de plus spécial.

Enfin, à entendre quelques délires sans lendemains, on aurait eu ici, un sorcier nanti de toutes les solutions à nos problèmes, avec la certitude de changer la couleur du temps et les soupçons des cœurs. De cela, soyons clairs et parlons-nous avec franchise et conviction. C’est de nous, par nous, ensemble comme nations, frères et sœurs, compatriotes, que reposent les leviers de sortie de tous les doutes et problèmes, interrogations, inquisitions et intrigues. Rien dans la fierté, la dignité, la liberté et le progrès des nations ne se construit de l’extérieur ni ne résulte des opportunismes d’un moment, d’une visite ou d’un salut de promesses. Chaque nation porte en ses entrailles les sources, les ressources, les énergies et les forces de façonnement de son destin. Un éminent agronome de regretté mémoire, un certain Bernard Njomga, avait donné à son parti politique, un nom des plus emblématiques : « CROIRE AU CAMEROUN, CRAC ».

Le pape n’est pas venu nous enseigner à croire à notre pays, il est venu communier dans la prière en faisant monter ses justes et légitimes exhortations vers les cieux. Il a ainsi lâché des colombes, tout un symbole, entouré de celles et de ceux, des simples gens en quête d’espérance, d’assurance, de sécurité et de paix, dans un pays déjà béni de toutes les promesses et pensées divines. Nous avons pris date.

Qu’elles étaient belles, ces chorales qui nous ont fait couler des larmes par moments !

Félicitations à l’organisation. Le Pape s’en souviendra certainement, tout comme de notre attente d’un Cardinal./.

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