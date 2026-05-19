CAMEROUN :: Crocodiles dans les inondations de Bonaberi : trois reptiles repérés à Mabanda, panique générale :: CAMEROON

À Mabanda, quartier de Bonaberi, trois crocodiles ont été aperçus se déplaçant dans les eaux de crue à la suite de fortes pluies. Une situation inédite qui transforme une catastrophe climatique ordinaire en menace vitale pour les habitants.

Des reptiles dans les rues de Bonaberi

Les faits se déroulent à Mabanda, secteur populaire de Bonaberi, rive gauche de Douala. Les précipitations continues, combinées au débordement du fleuve Wouri, ont submergé plusieurs artères du quartier. Les rues deviennent des canaux improvisés, impraticables à pied comme en véhicule.

C'est dans ce contexte que des témoins signalent la présence de trois reptiles nageant à travers les sections inondées. Les animaux, visiblement déplacés depuis leur habitat naturel par la montée des eaux, circulent librement dans des zones d'habitation denses. Des familles entières se retrouvent contraintes de traverser ces mêmes eaux pour accéder à leurs domiciles ou rejoindre un point sec.

Pourquoi les crocodiles quittent leurs milieux

Le phénomène obéit à une logique écologique documentée. Les inondations de Douala perturbent les écosystèmes riverains du Wouri. Lorsque le niveau monte brutalement, les crocodiles dont le territoire naturel longe le fleuve sont chassés de leurs zones de repos et de chasse habituelles.

L'urbanisation dense des berges du Wouri réduit les zones tampon entre milieu naturel et zones habitées. À Bonaberi, ce contact est structurel : le quartier s'est développé en bordure directe du fleuve, sans infrastructure de séparation. Les crues du fleuve Wouri ne font donc pas qu'inonder, elles déplacent la faune sauvage vers les espaces humains.

Comment la menace se propage dans les quartiers

La crue à Bonaberi crée les conditions d'une exposition maximale. Les habitants ne peuvent pas distinguer, depuis la surface, la présence d'un animal dans une eau trouble et profonde. Les enfants, souvent amenés à se déplacer avec leurs parents dans les quartiers inondés, représentent la population la plus exposée.

Les déplacements à pied dans les eaux de crue pratique courante dans les quartiers populaires de Douala lors des grandes pluies deviennent potentiellement létaux. La sécurité dans les inondations ne se résume plus à éviter la noyade ou les maladies hydriques : elle intègre désormais un risque faunique direct.

Les habitants de Mabanda ont alerté les autorités et les services d'urgence. À l'heure de la publication de ces informations, aucune intervention officielle documentée n'avait encore été signalée dans le quartier.

Des enjeux immédiats et structurels

Le risque est concret. La saison des pluies au Cameroun s'étend sur plusieurs mois. D'autres épisodes de forte pluie sont probables. Si les trois reptiles ne sont pas localisés et capturés, chaque nouvelle crue augmente la probabilité d'un contact direct avec un habitant.

L'épisode de Mabanda s'inscrit dans une tendance plus large. La dégradation des berges du Wouri, l'imperméabilisation des sols en zone urbaine et l'intensification des pluies liée aux évolutions climatiques augmentent la fréquence et l'amplitude des inondations à Douala. Le risque faunique en zone urbaine inondée n'est pas un accident isolé : c'est une conséquence prévisible d'un urbanisme sans plan de gestion des crues.

En l'absence d'infrastructure de drainage efficace et de zones tampons entre le fleuve et l'habitat, des incidents similaires se reproduiront. La question n'est plus de savoir si d'autres animaux sauvages atteindront les quartiers mais quand, et avec quelles conséquences.

La vraie question que Douala doit se poser

Combien de crises de ce type faudra-t-il avant que la gestion des berges du Wouri et le plan de drainage de Bonaberi deviennent des priorités d'investissement public ? La présence de crocodiles dans les quartiers inondés est le symptôme visible d'une vulnérabilité profonde. La réponse d'urgence ne suffira pas. Seule une politique d'infrastructure durable peut rompre le cycle.

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