ALLEMAGNE :: Zefack Carlos : mort à Berlin après cinq ans de silence :: GERMANY

Il avait 39 ans. Un métier qualifié. Une famille qui l'attendait. Le 27 avril 2026, Zefack Carlos a mis fin à ses jours sur le quai de la station Jungfernheide, à Berlin. Derrière ce nom, cinq ans d'une odyssée que personne n'aurait voulu vivre.

De Yaoundé à Berlin : le chemin le plus long

Zefack Carlos était technicien en informatique. En 2021, il quitte le Cameroun, convaincu comme des milliers d'autres que l'Europe représente une issue. La route qu'il emprunte est celle des sans-visa : la Biélorussie, puis la Lituanie, avant d'entrer en Allemagne en 2023.

Deux années de transit et de clandestinité. À Berlin, il est placé dans un centre de réfugiés. Sa demande d'asile est rejetée. Une procédure d'expulsion est engagée. Il tente de se stabiliser en s'installant chez son frère cadet. Mais selon des témoignages proches du cercle familial, la cohabitation se révèle éprouvante. Pressions émotionnelles, tensions, et une épée de Damoclès permanente : son statut de sans-papiers, qui le prive de toute protection légale et de tout accès normal au marché du travail.

Le 27 avril, après une altercation familiale, il quitte le domicile. Il se rend à la station Jungfernheide. Il ne reviendra pas.

Ce que l'Europe ne dit pas à ceux qui partent

La trajectoire de Zefack Carlos n'est pas exceptionnelle. Elle est représentative d'un système qui produit, en silence, des drames à répétition.

La route biélorusse est devenue, depuis 2021, l'une des voies de migration irrégulière les plus empruntées vers l'Europe de l'Ouest. Elle est dangereuse, longue, humiliante. Ceux qui l'utilisent fuient rarement la guerre au sens classique. Ils fuient l'absence d'avenir économique, la précarité structurelle, l'impasse sociale. Des profils qualifiés ingénieurs, techniciens, enseignants qui n'ont pas accès aux filières légales de migration de travail.

En Allemagne, la procédure d'asile est longue et ses critères stricts. Les ressortissants camerounais obtiennent rarement le statut de réfugié au sens de la convention de Genève. Le rejet de leur dossier les place dans une zone grise juridique : ni régularisés, ni toujours expulsés immédiatement. Ils survivent dans l'attente, sans papiers, sans droits réels, souvent sans accès à un suivi psychologique adapté.

La santé mentale des migrants en situation irrégulière est un angle mort des politiques européennes d'accueil. Les camps de réfugiés ne proposent pas de suivi systématique. Les associations comblent partiellement ce vide. Mais elles ne peuvent pas tout absorber et encore moins les détresses qui se vivent derrière les portes fermées d'appartements partagés.

Le piège de la façade : quand l'exil se raconte sans ses ombres

Il y a une pression sociale spécifique qui pèse sur les Camerounais de la diaspora. Partir en Europe, c'est répondre à une attente collective. La famille qui reste au pays ne voit souvent que les photos partagées, les colis envoyés, les virements mensuels. Elle ne voit pas l'humiliation des guichets administratifs, la honte du statut précaire, la fatigue des nuits courtes dans des logements surpeuplés.

Cette double vie dignité affichée, détresse dissimulée est un facteur de vulnérabilité documenté. Les études sur la santé mentale en diaspora africaine font état d'un phénomène de honte migratoire : l'incapacité à admettre l'échec face à ceux qui ont cru en votre départ. Les hommes sont statistiquement plus exposés. Ils demandent moins d'aide. Ils parlent moins.

Zefack Carlos a vécu cela. Un specialiste IT qui aurait pu travailler, contribuer, s'intégrer si les portes avaient été ouvertes.

Ce que ce drame annonce

Ce drame va probablement nourrir une discussion au sein de la communauté camerounaise en Allemagne : sur la solidarité effective en diaspora, sur les limites de l'accueil familial sous contrainte, sur la nécessité d'un accompagnement psychologique communautaire structuré.

L'Allemagne manque de main-d'œuvre qualifiée. Elle a durci simultanément ses critères d'asile. Des techniciens comme Zefack Carlos arrivent par des routes clandestines faute d'accès à des filières légales. Et ils meurent dans des camps ou sur des quais de gare.

Le coût humain de cette contradiction n'est pas comptabilisé dans les indicateurs économiques. Il se mesure autrement.

Qui entend ceux qui ne parlent pas ?

Une femme est veuve à Yaoundé. Des enfants grandissent sans père. Et des centaines d'autres Zefack Carlos attendent, quelque part en Europe, que quelqu'un pense à les appeler. Pas pour savoir comment ça va. Juste pour qu'ils n'aient pas à dire que tout va bien.

La vraie question que pose cette mort n'est pas seulement humaine. Elle est politique : jusqu'où les sociétés d'accueil peuvent-elles ignorer ce qu'elles produisent dans l'ombre de leurs politiques migratoires ?

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