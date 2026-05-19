CAMEROUN :: Quadruple veuf à Douala : la famille annule la dot et évite le pire à une fiancée de 33 ans :: CAMEROON

Vendredi 15 mai, à Texaco Aéroport (Douala II), une cérémonie de dot tourne court. La révélation d'un oncle venu d'Edéa bouleverse des mois de préparatifs. Un homme d'affaires de 59 ans, quadruple veuf, se retrouve au cœur d'une controverse familiale qui finira par alerter la gendarmerie.

Une dot annulée à la dernière heure

Véronique Danièle E., coiffeuse de 33 ans installée à Dakar (Douala III), devait franchir une étape décisive dans sa relation avec Samuel Didier T., opérateur économique originaire d'une autre ville. Leur histoire commence l'année précédente : il entre comme client dans son salon. La relation évolue, les familles se rencontrent en février pour le « toquer porte », rituel préliminaire aux fiançailles formelles. La date du 15 mai est arrêtée pour la dot.

Ce vendredi-là, la délégation du prétendant arrive en force. Une vingtaine de personnes. Des polos frappés aux effigies des deux futurs mariés circulent. L'atmosphère est festive, les familles sont rassemblées. Jean-Joseph, oncle de Véronique et chef de famille, préside les échanges.

L'oncle qui savait

Napoléon, autre oncle de la jeune femme, résidant à Edéa, n'avait pas assisté au « toquer porte » de février. Invité spécialement pour la dot, il arrive à Douala en matinée. Pendant la causerie préparatoire, il parcourt des photos du mois de février et reconnaît le prétendant. Il prend le chef de famille à l'écart : « Ce n'est pas M. T. ici ? »

La confirmation reçue, Napoléon se tourne vers sa nièce. La jeune femme lui confirme que Samuel Didier lui a parlé de son veuvage une épouse perdue il y a quatre ans. L'oncle la coupe : « Ses femmes. Il a déjà épousé quatre femmes, qui sont toutes mortes. » Puis, devant la stupeur de Véronique : « La cinquième, c'est toi. »

Napoléon annonce aussitôt qu'il se désolidarise de la cérémonie. La famille tranche dans le même sens : la dot est annulée.

L'engrenage du conflit

La décision provoque la colère d'un oncle du prétendant. La tension monte, les voix s'élèvent des deux côtés. Le bruit parvient jusqu'à la gendarmerie, qui intervient. Ce qui devait être une journée de célébration familiale se transforme en incident public, aux portes d'un quartier populaire de Douala II.

La question du quadruple veuvage de Samuel Didier T. devient alors le nœud de l'affaire. Ni la famille du prétendant ni le principal intéressé n'auraient, selon les témoignages recueillis, spontanément divulgué cette information lors des rencontres préliminaires de février.

Ce que révèle cet épisode

L'annulation d'une dot à Douala pour cause de dissimulation d'antécédents conjugaux soulève des questions qui dépassent ce seul fait divers. Dans les pratiques matrimoniales camerounaises, la cérémonie de dot engage symboliquement et socialement deux familles entières. L'information sur le passé conjugal d'un prétendant fait partie des éléments que les familles cherchent à établir lors des rencontres préliminaires.

Or, la présence d'un témoin extérieur Napoléon, absent en février a suffi à révéler ce que les échanges officiels n'avaient pas fait émerger. C'est une faille dans le processus de vérification familiale que cet épisode met en lumière crûment. La protection matrimoniale repose ici sur un réseau d'information informel, fragile par nature.

À court terme, cette affaire alimente un débat dans les quartiers de Douala sur la transparence des antécédents lors des demandes en mariage. À plus long terme, elle interroge la formalisation des démarches prémaritales : quelles informations doivent être partagées, par qui, à quel moment ?

Une question reste ouverte

Quatre épouses décédées constituent-elles une information que tout prétendant est tenu de divulguer spontanément ? Et si oui, à quelle étape du processus matrimonial cette transparence doit-elle s'imposer avant le premier contact, lors du toquer porte, ou avant la dot ? La réponse à cette question pourrait redéfinir les pratiques dans bien des familles au-delà de Texaco Aéroport.

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