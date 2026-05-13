Camer.be
Charlotte Dipanda conquiert le Cirque Royal de Bruxelles le 16 mai 2026
BELGIQUE :: DIASPORA

BELGIQUE :: Charlotte Dipanda conquiert le Cirque Royal de Bruxelles le 16 mai 2026 :: BELGIUM

Une première dans l'histoire de la musique camerounaise. Charlotte Dipanda se produit le 16 mai 2026 au Cirque Royal de Bruxelles, l'une des salles de concert les plus prestigieuses de Belgique. Aucun artiste camerounais n'y avait jamais été programmé.

Une diva camerounaise sur la scène la plus sélective de Bruxelles, samedi 16 mai à 19h

Le Cirque Royal de Bruxelles est une salle historique réservée aux artistes d'envergure internationale. Sa programmation reflète une exigence artistique et technique que peu de scènes africaines francophones ont su franchir. Le 16 mai 2026 à 19h, Charlotte Dipanda y entre en première et avec elle, la musique camerounaise franchit un nouveau seuil de reconnaissance en Europe.

Lors de la conférence de presse tenue ce jour, la chanteuse a confirmé deux axes majeurs pour ce concert : la qualité de la performance scénique et la présentation de son dernier album. Quelques places restent disponibles pour les retardataires. L'événement se joue donc à guichets presque fermés, signal fort d'une mobilisation de la diaspora camerounaise et africaine en Belgique.

Pourquoi Charlotte Dipanda incarne le rayonnement de la musique africaine en Europe

Charlotte Dipanda n'est pas une artiste de passage en Europe. Elle y a construit, au fil des années, une réputation fondée sur l'exigence vocale, l'authenticité culturelle et une capacité rare à traverser les frontières musicales sans se diluer. Sa musique puise dans les racines camerounaises makossa, soul africaine tout en s'adressant à un public universel.

Le choix du Cirque Royal n'est pas anodin. Cette salle n'accueille pas des noms elle consacre des artistes. Y être programmé signifie avoir franchi un filtre de crédibilité artistique que l'industrie musicale belge impose avec rigueur. Pour la musique camerounaise, cette programmation constitue une validation artistique.

La musique camerounaise peut-elle désormais prétendre aux grandes salles d'Europe ?

Charlotte Dipanda ne monte pas seulement sur scène samedi soir. Elle pose un jalon. La question n'est plus de savoir si la musique africaine peut conquérir les grandes salles européennes elle l'est déjà. La vraie question est celle de la durée : comment transformer un soir historique en présence régulière, en industrie musicale camerounaise reconnue  ?

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

#charlottedipanda #cirqueroyalbruxelles #musiquecamerounaise #diasporacamerounaise #afriquemusique

Lire aussi dans la rubrique DIASPORA

Charlotte Dipanda conquiert le Cirque Royal de Bruxelles le 16 mai 2026
Eveline Kammegne : De l’audace et de l’énergie au service du Cameroun.
Expulsion Belgique : 22 800 euros réclamés à un Camerounais renvoyé de force
Wilfried Njikam : Le Rassembleur qui tisse la toile de développement du Cameroun
Dr Cyrille MBIAGA : « Le Cameroun ne se développera jamais sans sa diaspora »
𝑹𝑶𝑫𝒀 𝑴𝑰𝑿 : 𝑼𝒏 𝒈é𝒂𝒏𝒕 𝒅𝒖 𝑴𝒊𝒙 𝑬𝒖𝒓𝒐𝒑é𝒆𝒏 𝒂𝒖 𝒔𝒐𝒎𝒎𝒆𝒕 𝒅𝒆 𝒔𝒐𝒏 𝒂𝒓𝒕
Zefack Carlos : mort à Berlin après cinq ans de silence
Conférence préparatoire, états généraux de la refondation du Cameroun à Paris du 25 au 27 septembre
André Kana-Biyik, soutien de la Beribelle International Fondation. (Texte +vidéo)
Laurent Ngaibona : un baobab de la République centrafricaine tire sa révérence
Georges Massing, le Camerounais qui pilote l'avenir numérique de Mercedes-Benz
Développement du Cameroun : la diaspora se mobilise à Nantes
Devenez Rédacteur

Les + récents

21:54
Charlotte Dipanda conquiert le Cirque Royal de Bruxelles le 16 mai 2026

Charlotte Dipanda conquiert le Cirque Royal de Bruxelles le 16 mai 2026
17:32
Décès du Colonel Kalkaba Malboum

Décès du Colonel Kalkaba Malboum
15:48
Eveline Kammegne : De l’audace et de l’énergie au service du Cameroun.

Eveline Kammegne : De l’audace et de l’énergie au service du Cameroun.
11:42
La mort des compagnons de Biya accélère la fin d'une ère politique

La mort des compagnons de Biya accélère la fin d'une ère politique
11:16
Deux lettres « très urgent » signées le même jour, deux représentants désignés

Deux lettres « très urgent » signées le même jour, deux représentants désignés

DIASPORA :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

Dr Christian TCHAM entretien après la conférence de presse à Paris
Dr Christian Tcham à propos de Mesitraining
MBOU MBOU EMILE ancien Lion Indomptable...l'entretien avec Sopieprod
Christophe TAPA DE LA CCFNA dévoile les contours d'un événement fédérateur
PIERRE LECHANTRE en entretien avec Hilaire SOPIE

évènement

Vidéo

Charlotte Dipanda au Cirque Royal : une première historique pour la musique camerounaise
Assassinat d'Anicet Ekanè : les révélations de sa sœur
Valsero rend hommage à Anicet Ekanè et analyse le peuple camerounais à Bruxelles
Marianne Ekanè interpelle Nathalie Yamb
Issa Tchiroma se proclame vainqueur et propose une transition pacifique

L'actualité en vidéo