CAMEROUN :: Panne électrique à Bobog Centre : un transformateur explose et plonge tout un village dans le noir :: CAMEROON

À Bobog Centre, dans le Nyong et Kellé, une explosion a tout arrêté. Depuis ce jour, l'obscurité a remplacé la lumière. Et derrière la panne, une localité entière suffoque.

Bobog Centre : du carrefour vivant au village silencieux

Bobog Centre est une localité du département du Nyong et Kellé, dans la région du Centre Cameroun. Jadis animée, elle tenait le rôle de carrefour pour plusieurs villages environnants. Commerces, échanges, activités nocturnes : la localité fonctionnait comme un point d'ancrage pour toute une zone rurale.

Depuis l'explosion d'un transformateur électrique dont la date exacte reste à préciser par les services compétents d'Eneo aujourd'hui SOCADEL, l'électricité a disparu. Pas une coupure temporaire. Une panne totale qui s'installe dans la durée.

Les populations de Bobog Centre lancent aujourd'hui un cri de détresse. La situation n'est plus tenable.

Quand l'infrastructure cède, c'est toute une économie qui tombe

L'explosion d'un transformateur est un événement technique précis. Un transformateur électrique se définit comme un équipement qui adapte la tension du réseau de distribution pour la rendre utilisable par les foyers et les entreprises. Quand il cède, la rupture est totale et immédiate.

Dans les zones rurales camerounaises, ce type de panne révèle une réalité structurelle : la dépendance à une infrastructure unique, sans redondance, sans circuit de secours.

À Bobog Centre, le problème n'est pas seulement technique. Il est systémique. L'absence de maintenance préventive du réseau de distribution dans les localités secondaires du Nyong et Kellé expose ces zones à des ruptures prolongées dès qu'un équipement clé tombe.

Eneo aujourd'hui SOCADEL, concessionnaire du réseau électrique camerounais, n'a à ce stade pas communiqué publiquement sur le délai de réparation.

L'obscurité comme facteur de désintégration locale

La panne électrique au Cameroun rural produit des effets en cascade qui dépassent l'inconfort. À Bobog Centre, les témoignages concordent : les activités commerciales se sont arrêtées. Les vendeurs qui travaillaient en soirée ont fermé. Les élèves ne peuvent plus étudier après la tombée de la nuit. Les réfrigérateurs sont à l'arrêt, les denrées périssables perdues.

Le silence qui s'est installé dans la localité n'est pas métaphorique. C'est le silence des commerces fermés, des générateurs absents, des rues désertes à la nuit tombée.

Les populations qui se tournaient vers Bobog Centre comme point de convergence régional commencent à déserter. Le statut de carrefour construit sur des années d'activité se défait en quelques semaines de panne.

Entre urgence immédiate et fragilité structurelle

Chaque semaine sans électricité dans le Nyong et Kellé accentue la perte de revenus pour les commerçants, dégrade les conditions d'étude pour les enfants et pousse les ménages les plus vulnérables vers une précarité accrue.

Sans intervention rapide de SOCADEL ou des autorités locales, la dynamique de désertification économique s'installe. Les populations qui en ont les moyens cherchent des alternatives ailleurs.

La question posée est plus large. Elle touche à la politique d'accès à l'électricité au Cameroun dans les zones rurales. Le Plan Directeur d'Électrification Rurale existe sur le papier. Sur le terrain, des localités comme Bobog Centre sont exposées à des pannes qui durent, faute d'investissement dans la maintenance et la redondance du réseau.

Un transformateur qui explose sans être remplacé rapidement n'est pas un accident. C'est un symptôme de l'état réel de l'infrastructure électrique rurale camerounaise.

La lumière comme droit, pas comme privilège

Bobog Centre attend. Les populations ont alerté, signalé, demandé. La réponse tarde. Et chaque nuit supplémentaire dans l'obscurité renforce le sentiment d'abandon que ressentent les habitants des zones rurales face aux services publics.

La vraie question que pose cette crise électrique au Cameroun n'est pas technique : elle est politique. Combien de localités comme Bobog Centre attendent en silence que l'État ou SOCADEL daignent rétablir un service dont elles n'auraient jamais dû être privées aussi longtemps ?

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