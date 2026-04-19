CAMEROUN :: Prix littéraire OSÚ acte 4: Daquin Cédric AWOUAFACK finaliste dans la catégorie poésie. :: CAMEROON

C'est à travers son oeuvre remarquable intitulée "Agripoèmes des sillons et des rhizomes", que le poète-ingénieur Daquin Cédric AWOUAFACK se distingue parmi les finalistes de la 4ème édition du Prix littéraire OSÚ (catégorie Poésie).

Cette reconnaissance témoigne de la profondeur de son expression artistique et de sa contribution à une poésie ancrée, qui unit le verbe de la glèbe. Parmi les huit finalistes de la catégorie poésie, Daquin Cédric AWOUAFACK se démarque par sa sensibilité à travers "Agripoèmes des sillons et des rhizomes", une œuvre qui évoque la connexion intime entre la terre nourricière et les combats intérieurs des hommes.

Son exploration poétique transcende les frontières entre le champ et la page, entre la statistique agricole et l'émotion brute, pour toucher l'essence même de ce qui nous tient debout: l'humus, la semence, la récolte, la mémoire. Selon le poète, «ce recueil est un sillon tracé entre l'humus et les étoiles, où la parole de la terre épouse le chant de ceux et celles qui la travaillent». Il murmure la mémoire des graines oubliées, tremble sous l'orage des saisons incertaines et invente une liturgie nouvelle à la croisée des gestes anciens et des racines numériques. Dans le creux de ses vers, la sueur se mue en rosée, le cri en épis. C'est l'épopée intime d'un pays qui, labouré par les défis, germe malgré tout en une résilience fertile, porté par le rhizome têtu de l'espoir.

La cérémonie officielle de remise des prix et distinctions aura lieu le jeudi 23 avril 2026 dès 20h au Djeuga Palace de Yaoundé.

Cet événement symbolique, placé sous le signe de la «Royauté Africaine», promet d'être un moment de célébration de la diversité culturelle camerounaise, ainsi que de la puissance de la poésie à dire le réel, à défendre la terre et à inspirer le changement.

Cette sélection de finalistes illustre la richesse de la poésie camerounaise contemporaine. Après les voix consacrées de grands noms comme Engelbert Mveng, Paul Dakeyo et René Philombé, le Prix littéraire OSÚ ouvre aujourd'hui la porte à une relève audacieuse et enracinée. Leur voix, humble et obstinée comme l'herbe tremblante, résonne comme un appel à ne pas oublier que la terre ne ment pas, et que la poésie, quand elle est bien semée, finit toujours par germer.

Un grand merci de la part de Cédric AWOUAFACK au jury du Prix OSÚ et à Dame Christelle Noah, Directrice générale d'Édition Éclosion, promotrice de ce prix qui offre un si bel avenir aux plumes camerounaises

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