Camer.be
André Kana-Biyik, soutien de la Beribelle International Fondation. (Texte +vidéo)
FRANCE :: DIASPORA

FRANCE :: André Kana-Biyik, soutien de la Beribelle International Fondation. (Texte +vidéo)

Les invités du Bœuf-Bourguignon du 23 avril 2026 étaient la fondatrice de la Beribelle International Fondation (BIF), une association à but non lucratif dont la mission est de venir en aide aux plus démunis en France et d’apporter des soins aux personnes nécessiteuses au Cameroun. 

Beribelle Loulon était accompagnée de André Kana-Biyik, parrain de la fondation, ancien Lion Indomptable, champion d’Afrique 1988 et quart de finaliste lors de la Coupe du monde 1990 en Italie. 

À leurs côtés, Michael Tima, également engagé dans les actions de la fondation, est venu compléter ce trio.

Ensemble, ils ont présenté le Gala inaugural de la BIF, qui se tiendra le samedi 9 mai 2026,  Place de la Division Leclerc à Montmagny, à partir de 19h 

Une soirée live exceptionnelle animée par : Manulo Nguime, auteur du titre Fundament, Papa Zoé. Aux platines : DJ Chipé, l’un des VJ les plus en vue de la scène parisienne. 

La soirée sera également rythmée par un défilé de mode présenté par Souleymane Fashion.

Réservations : 06 76 33 16 37 / 07 67 61 39 39 / 07 51 42 49 19 JMTV+

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

Lire aussi dans la rubrique DIASPORA

Conférence préparatoire, états généraux de la refondation du Cameroun à Paris du 25 au 27 septembre
André Kana-Biyik, soutien de la Beribelle International Fondation. (Texte +vidéo)
Laurent Ngaibona : un baobab de la République centrafricaine tire sa révérence
Georges Massing, le Camerounais qui pilote l'avenir numérique de Mercedes-Benz
Développement du Cameroun : la diaspora se mobilise à Nantes
Des Coordinateurs de la Diaspora nommés par Issa Tchiroma:La réaction amère de la diaspora résistante
Dieudonné Mbeleg et Serge Mpina : Transformer le potentiel de la diaspora en impact concret
Georges et de la Reine Mère Sékoba : un mariage placé sous le signe de l’amour et de la fraternité
Franck Kenmogne élu adjoint au maire d’Orléans : une nouvelle mission au service de la ville
CONFERENCE A PARIS : FEMMES ET VALEURS AFRICAINES A L’EPREUVE DE LA DIASPORA
La Nuit des Étoiles Camerounaise : un rendez-vous musical haut en couleurs à ne pas manquer !
Kristhia Lauve : la nouvelle voix des valeurs au féminin
Devenez Rédacteur

Les + récents

01:22
Conférence préparatoire, états généraux de la refondation du Cameroun à Paris du 25 au 27 septembre

Conférence préparatoire, états généraux de la refondation du Cameroun à Paris du 25 au 27 septembre
00:50
André Kana-Biyik, soutien de la Beribelle International Fondation. (Texte +vidéo)

André Kana-Biyik, soutien de la Beribelle International Fondation. (Texte +vidéo)
23:08
Issa Tchiroma admet la paupérisation des fonctionnaires et les appelle à refuser la corruption

Issa Tchiroma admet la paupérisation des fonctionnaires et les appelle à refuser la corruption
22:57
Santé rurale :L’ONG Cercle des Enfants équipe des centres de santé oubliés

Santé rurale :L’ONG Cercle des Enfants équipe des centres de santé oubliés
18:36
John Ngu Foncha : pourquoi l’affirmation d’une vice-présidence sans élection est une contre-vérité

John Ngu Foncha : pourquoi l’affirmation d’une vice-présidence sans élection est une contre-vérité

DIASPORA :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

Dr Christian TCHAM entretien après la conférence de presse à Paris
Dr Christian Tcham à propos de Mesitraining
MBOU MBOU EMILE ancien Lion Indomptable...l'entretien avec Sopieprod
Christophe TAPA DE LA CCFNA dévoile les contours d'un événement fédérateur
PIERRE LECHANTRE en entretien avec Hilaire SOPIE

évènement

Vidéo

Assassinat d'Anicet Ekanè : les révélations de sa sœur
Valsero rend hommage à Anicet Ekanè et analyse le peuple camerounais à Bruxelles
Marianne Ekanè interpelle Nathalie Yamb
Issa Tchiroma se proclame vainqueur et propose une transition pacifique
Fadimatou Iyawa à Bruxelles : sa colère contre la BAS et son déni de nationalité

L'actualité en vidéo