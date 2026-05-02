FRANCE :: André Kana-Biyik, soutien de la Beribelle International Fondation. (Texte +vidéo)

Les invités du Bœuf-Bourguignon du 23 avril 2026 étaient la fondatrice de la Beribelle International Fondation (BIF), une association à but non lucratif dont la mission est de venir en aide aux plus démunis en France et d’apporter des soins aux personnes nécessiteuses au Cameroun.

Beribelle Loulon était accompagnée de André Kana-Biyik, parrain de la fondation, ancien Lion Indomptable, champion d’Afrique 1988 et quart de finaliste lors de la Coupe du monde 1990 en Italie.

À leurs côtés, Michael Tima, également engagé dans les actions de la fondation, est venu compléter ce trio.

Ensemble, ils ont présenté le Gala inaugural de la BIF, qui se tiendra le samedi 9 mai 2026, Place de la Division Leclerc à Montmagny, à partir de 19h

Une soirée live exceptionnelle animée par : Manulo Nguime, auteur du titre Fundament, Papa Zoé. Aux platines : DJ Chipé, l’un des VJ les plus en vue de la scène parisienne.

La soirée sera également rythmée par un défilé de mode présenté par Souleymane Fashion.

Réservations : 06 76 33 16 37 / 07 67 61 39 39 / 07 51 42 49 19 JMTV+

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