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© Camer.be : Toto Jacques
- 18 May 2026 08:21:40
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CAMEROUN :: Gendarmerie Nationale : Bertoua et Mandjou sécurisées avant le 20 Mai :: CAMEROON
Quelques jours avant le 20 Mai, la Gendarmerie Nationale du Cameroun a frappé fort. Bertoua et Mandjou, dans la région de l'Est, ont été le théâtre d'une opération sécuritaire d'envergure ciblant des foyers criminels identifiés.
Une opération chirurgicale dans deux villes stratégiques
L'opération a été déclenchée dans les jours précédant la Fête Nationale du Cameroun, fixée au 20 mai. Les forces de défense et de sécurité ont concentré leur action sur Bertoua, chef-lieu de la région de l'Est, et sur la localité de Mandjou, deux zones jugées sensibles par les autorités.
L'objectif était double : démanteler des points névralgiques criminels préalablement identifiés et renforcer l'ordre public avant les grandes célébrations nationales. Plusieurs individus soupçonnés d'activités illégales ont été appréhendés lors de ces opérations de sécurité.
Pourquoi ces deux localités, pourquoi maintenant ?
Les grandes échéances nationales constituent historiquement des périodes de vigilance maximale pour les forces de l'ordre camerounaises. Le 20 Mai rassemble des foules importantes à travers tout le pays, ce qui expose les populations à des risques accrus liés à la délinquance et aux troubles à l'ordre public.
Bertoua et Mandjou concentrent des dynamiques sociales complexes. La proximité de routes commerciales et la densité démographique croissante de ces zones en font des cibles prioritaires pour les dispositifs de maintien de l'ordre. Les autorités sécuritaires avaient manifestement cartographié ces points chauds en amont, ce qui témoigne d'un renseignement opérationnel structuré.
Renseignement, frappe, judiciarisation
L'opération suit un schéma en trois temps, caractéristique des actions de la Gendarmerie Nationale dans les zones à risque.
1. l'identification préalable des foyers criminels. Les arrestations ciblées indiquent un travail de renseignement conduit en amont, excluant toute improvisation.
2. la neutralisation sur le terrain. Les forces déployées ont procédé à des interpellations dans les zones ciblées, affirmant ainsi la présence physique de l'État.
3. la judiciarisation systématique. Les autorités ont précisé que les personnes arrêtées seront présentées devant les juridictions compétentes et poursuivies conformément aux lois en vigueur. Cette étape est centrale : elle légitime l'action sécuritaire et distingue une opération de droit d'un simple coup de filet.
Des enjeux qui dépassent le seul 20 Mai
L'effet est immédiat : les célébrations du 20 Mai à Bertoua et à Mandjou se dérouleront dans un environnement sécurisé, les populations pouvant participer aux festivités sans crainte accrue. La confiance entre civils et forces de l'ordre s'en trouve potentiellement renforcée.
La portée est plus structurelle. Le fait que la Gendarmerie Nationale du Cameroun communique publiquement sur cette opération son déroulement, ses résultats, ses suites judiciaires s'inscrit dans une logique de transparence institutionnelle. Ce type de communication contribue à légitimer l'action sécuritaire aux yeux des populations locales et à dissuader d'éventuels récidivistes.
Pour la région de l'Est, régulièrement soumise à des tensions sécuritaires, l'opération constitue un signal : l'État maintient sa capacité d'intervention même dans les zones périphériques, loin des capitales politiques et médiatiques.
L'État peut-il tenir ce rythme au-delà des fêtes ?
L'opération de Bertoua et Mandjou illustre une vérité souvent occultée : la sécurité publique ne se construit pas le jour J, elle se prépare en amont, par du renseignement, de la coordination et une volonté politique affirmée. La question qui demeure est celle de la continuité. Une opération ponctuelle, aussi efficace soit-elle, ne suffit pas à transformer durablement un environnement sécuritaire. Le vrai test pour la Gendarmerie Nationale sera de maintenir cette pression au-delà des célébrations nationales.
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