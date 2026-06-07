NDAP BIKOKOO PARIS 2026 : LA MARÉE HUMAINE BASSA QUI A FAIT VIBRER LA FRANCE

Paris n'avait jamais rien vu de tel.

Ndab Bikokoo Durant trois jours, du vendredi 5 au dimanche 7 juin 2025, la capitale française s'est transformée en véritable terre de rassemblement pour le peuple Bassa Bati Mpoo. Plus de 3 000 participants venus des quatre coins du monde ont convergé vers Sarcelles pour prendre part à la 8ᵉ édition de l'assemblée générale de, un rendez-vous devenu au fil des années plus qu'une simple rencontre communautaire : un puissant acte d'affirmation identitaire et de transmission culturelle.

Sous l'impulsion du King Etienne Ngom Ngom, les fils et filles du peuple Bassa ont répondu présents en nombre, démontrant une fois de plus la vitalité et la force de leur attachement à leurs racines.

Dès les premières heures de l'événement, l'émotion était palpable. Dans une atmosphère empreinte de fierté et de fraternité, les participants ont célébré leur histoire commune, leurs valeurs et leur héritage culturel. Un moment de communion d'une intensité rare, où les générations se sont retrouvées autour d'un même idéal : préserver et transmettre l'identité Bassa à travers le temps et les frontières.

L'un des temps forts de cette grande assemblée restera sans doute l'interprétation collective de l'hymne de NDAP BIKOKOO. Comme un appel aux origines, des milliers de voix se sont élevées à l'unisson, faisant résonner dans les cœurs un sentiment profond d'appartenance et de fierté. Une scène d'une intensité exceptionnelle qui a marqué tous les esprits.

Dans un discours prononcé successivement en anglais, en allemand, en français puis en langue vernaculaire, le King Etienne Ngom Ngom a livré un message simple mais puissant : l'amour, l'unité et la solidarité comme fondements de l'avenir du peuple Bassa. Un plaidoyer pour le rassemblement qui a été accueilli par une longue ovation.

La fête s'est ensuite poursuivie avec des prestations artistiques et autour d'un immense buffet aux saveurs africaines et internationales, offert à l'ensemble des participants. Entre retrouvailles, échanges et découvertes culinaires, l'événement a également été rythmé par les prestations d'un orchestre live qui a enchaîné les grands classiques et les sonorités traditionnelles, faisant danser les convives jusque tard dans la soirée.

Face à l'affluence exceptionnelle, les vastes espaces aménagés pour accueillir les invités se sont révélés presque trop étroits pour contenir cette marée humaine venue célébrer son identité dans la joie et la dignité.

Point d'orgue de cette édition historique : le partage d'un gigantesque gâteau symbolisant l'unité et la continuité de cette aventure collective. Un moment festif qui a précédé l'annonce tant attendue du prochain rendez-vous.

Et déjà, les regards sont tournés vers l'avenir.

C'est à Milan, en Italie, que se tiendra en 2027 la 9ᵉ Assemblée générale de NDAP BIKOKOO. Une nouvelle étape pour un mouvement qui ne cesse de grandir et qui confirme, année après année, sa place parmi les plus importants rassemblements de la diaspora Bassa à travers le monde.

Paris 2026 restera dans les mémoires comme l'édition de tous les records, celle qui a démontré qu'au-delà des frontières, des langues et des générations, l'âme Bassa demeure plus vivante que jamais.

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