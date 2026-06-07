Camer.be
NDAP BIKOKOO PARIS 2026 : LA MARÉE HUMAINE BASSA QUI A FAIT VIBRER LA FRANCE
FRANCE :: EVENEMENTS

NDAP BIKOKOO PARIS 2026 : LA MARÉE HUMAINE BASSA QUI A FAIT VIBRER LA FRANCE

Paris n'avait jamais rien vu de tel.
Durant trois jours, du vendredi 5 au dimanche 7 juin 2025, la capitale française s'est transformée en véritable terre de rassemblement pour le peuple Bassa Bati Mpoo. Plus de 3 000 participants venus des quatre coins du monde ont convergé vers Sarcelles pour prendre part à la 8ᵉ édition de l'assemblée générale de Ndab Bikokoo, un rendez-vous devenu au fil des années plus qu'une simple rencontre communautaire : un puissant acte d'affirmation identitaire et de transmission culturelle.
 
Sous l'impulsion du King Etienne Ngom Ngom, les fils et filles du peuple Bassa ont répondu présents en nombre, démontrant une fois de plus la vitalité et la force de leur attachement à leurs racines.
Dès les premières heures de l'événement, l'émotion était palpable. Dans une atmosphère empreinte de fierté et de fraternité, les participants ont célébré leur histoire commune, leurs valeurs et leur héritage culturel. Un moment de communion d'une intensité rare, où les générations se sont retrouvées autour d'un même idéal : préserver et transmettre l'identité Bassa à travers le temps et les frontières.
 
L'un des temps forts de cette grande assemblée restera sans doute l'interprétation collective de l'hymne de NDAP BIKOKOO. Comme un appel aux origines, des milliers de voix se sont élevées à l'unisson, faisant résonner dans les cœurs un sentiment profond d'appartenance et de fierté. Une scène d'une intensité exceptionnelle qui a marqué tous les esprits.
 
Dans un discours prononcé successivement en anglais, en allemand, en français puis en langue vernaculaire, le King Etienne Ngom Ngom a livré un message simple mais puissant : l'amour, l'unité et la solidarité comme fondements de l'avenir du peuple Bassa. Un plaidoyer pour le rassemblement qui a été accueilli par une longue ovation.
La fête s'est ensuite poursuivie avec des prestations artistiques et autour d'un immense buffet aux saveurs africaines et internationales, offert à l'ensemble des participants.
 
Entre retrouvailles, échanges et découvertes culinaires, l'événement a également été rythmé par les prestations d'un orchestre live qui a enchaîné les grands classiques et les sonorités traditionnelles, faisant danser les convives jusque tard dans la soirée.
Face à l'affluence exceptionnelle, les vastes espaces aménagés pour accueillir les invités se sont révélés presque trop étroits pour contenir cette marée humaine venue célébrer son identité dans la joie et la dignité.
 
Point d'orgue de cette édition historique : le partage d'un gigantesque gâteau symbolisant l'unité et la continuité de cette aventure collective. Un moment festif qui a précédé l'annonce tant attendue du prochain rendez-vous.
Et déjà, les regards sont tournés vers l'avenir.
 
C'est à Milan, en Italie, que se tiendra en 2027 la 9ᵉ Assemblée générale de NDAP BIKOKOO. Une nouvelle étape pour un mouvement qui ne cesse de grandir et qui confirme, année après année, sa place parmi les plus importants rassemblements de la diaspora Bassa à travers le monde.
Paris 2026 restera dans les mémoires comme l'édition de tous les records, celle qui a démontré qu'au-delà des frontières, des langues et des générations, l'âme Bassa demeure plus vivante que jamais.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

Lire aussi dans la rubrique EVENEMENTS

NDAP BIKOKOO PARIS 2026 : LA MARÉE HUMAINE BASSA QUI A FAIT VIBRER LA FRANCE
Danemark Vs RD Congo, J-1 : Desabre en conférence d'avant-match
Danemark Vs RD Congo, J-2 : BISSAKA et Cipenga sont dans la tanière
Mondial 2026: Voici les 26 de Rudi Garcia avec Romelu Lukaku
Qui sont les 26 sélectionnés de Didier Deschamps?
Joyeux anniversaire à KRISTHIA LAUVE, l’incarnation de la douceur et des valeurs d’antan
INAUGURATION DU PALAIS DES CONGRES OMAR BONGO ONDIMBA : MEMOIRE D’ETAT ET CONTINUITE REPUBLICAINE
la Grande Nuit des Newbellois s’annonce déjà historique
Blue Jeans Gala Night 6 : une nuit d’unité, de musique et d’émotion au cœur de la diaspora
Sarcelles en effervescence : la culture Bamendjou s’invite en majesté à Paris
MEDITRAINING, AUX PREMICES D’UNE CONVERGENCE MEDICALE MONDIALE A PARIS
CONFÉRENCE DE PRESSE EN PRÉLUDE AU SYMPOSIUM DE L'ASSOCIATION MEDITRAINING SUR LES INNOVATIONS EN MÉ
Devenez Rédacteur

Les + récents

08:16
NDAP BIKOKOO PARIS 2026 : LA MARÉE HUMAINE BASSA QUI A FAIT VIBRER LA FRANCE

NDAP BIKOKOO PARIS 2026 : LA MARÉE HUMAINE BASSA QUI A FAIT VIBRER LA FRANCE
13:12
« Awake » : Sandrine Nnanga signe l’album de sa renaissance

« Awake » : Sandrine Nnanga signe l’album de sa renaissance
09:42
Derrière la victoire d'Eto'o : ce que révèle ce litige fiscal sur Hacienda

Derrière la victoire d'Eto'o : ce que révèle ce litige fiscal sur Hacienda
01:59
Coups d'État africains : le symptôme d'un mal que les dirigeants ont créé eux-mêmes

Coups d'État africains : le symptôme d'un mal que les dirigeants ont créé eux-mêmes
22:44
Une femme en transe à Ndokoti : entre réalité et mise en scène, le doute s'installe

Une femme en transe à Ndokoti : entre réalité et mise en scène, le doute s'installe

EVENEMENTS :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

HERVE MATHOUX SON REGARD SUR LE FOOT AFRICAIN SES 10 DERNIRERE ANNEES
Dr Christian TCHAM entretien après la conférence de presse à Paris
Dr Christian Tcham à propos de Mesitraining
MBOU MBOU EMILE ancien Lion Indomptable...l'entretien avec Sopieprod
Christophe TAPA DE LA CCFNA dévoile les contours d'un événement fédérateur

évènement

Vidéo

Charlotte Dipanda en concert à Bruxelles : une soirée qui restera dans les mémoires
Charlotte Dipanda au Cirque Royal : une première historique pour la musique camerounaise
Assassinat d'Anicet Ekanè : les révélations de sa sœur
Valsero rend hommage à Anicet Ekanè et analyse le peuple camerounais à Bruxelles
Marianne Ekanè interpelle Nathalie Yamb

L'actualité en vidéo