CAMEROUN :: Une Toyota Carina E brûlée, un corps à l'intérieur : Bamenda sous le choc :: CAMEROON

Un véhicule complètement calciné découvert en bord de route à Bamenda avec des restes humains à l'intérieur plonge tout un quartier dans la consternation, tandis que l'identité de la victime et les circonstances du drame demeurent inconnues.

C'était un matin ordinaire à Mile 6 Nkwen. Jusqu'à ce que les habitants remarquent la carcasse noircie.

Une Toyota Carina E blanche ou ce qu'il en restait gisait au bord de la route, dans la zone industrielle de Nkwen, à Bamenda. Complètement détruite par les flammes. Et à l'intérieur : des restes humains.

Personne ne sait encore qui était cette personne. Personne ne sait ce qui s'est passé. Mais quelque part dans cette ville, une famille attend peut-être un appel qui ne viendra jamais.

Les premières heures de ce matin ont figé les habitants de la zone industrielle de Mile 6 Nkwen dans une stupeur silencieuse. Un véhicule de marque Toyota Carina E, de couleur blanche, a été retrouvé entièrement calciné au bord d'une artère du quartier. Plus troublant encore : des restes humains ont été découverts à l'intérieur de l'épave.

Ce que l'on sait

À ce stade, les faits disponibles sont limités mais accablants. Le véhicule, une Toyota Carina E blanche, a brûlé jusqu'à ne laisser qu'une carcasse métallique méconnaissable. Des restes humains ont été retrouvés dans l'habitacle. L'identité de la victime n'a pas encore été établie. Aucune source officielle forces de l'ordre, autorités locales ou services de secours n'avait communiqué de bilan à l'heure de la publication de cet article.

Ce que l'on ignore

Les questions s'accumulent. Comment ce véhicule a-t-il pris feu ? S'agit-il d'un accident, d'un crime ou d'autre chose ? La victime était-elle seule ? Depuis combien de temps le véhicule était-il là avant d'être découvert ? Autant d'interrogations auxquelles ni les témoins ni les autorités n'ont encore apporté de réponse.

Une ville en attente

Dans une ville comme Bamenda, déjà marquée par des années de tensions et de drames, ce type de découverte ne laisse personne indifférent. Des habitants de la zone ont déclaré avoir été alertés par des voisins tôt le matin. Rapidement, la nouvelle s'est propagée, amplifiant l'inquiétude dans les familles dont un proche possède une Toyota Carina E blanche et dont on serait sans nouvelles.

Les autorités camerounaises sont appelées à ouvrir une enquête dans les plus brefs délais pour établir les circonstances exactes du drame, identifier la victime et informer sa famille.

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