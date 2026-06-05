CAMEROUN :: Robert Ngangue : « Mettre mes compétences au service de mon pays d'origine » :: CAMEROON

Il est un expert camerounais en conflictologie, médiateur professionnel certifié et ancien haut fonctionnaire des Nations Unies. Dans cet entretien à bâtons rompus avec Camer.be, Robert Ngangue , puisqu'il s'agit de lui, nous donne plus d'éclairage sur la certification internationale facilitation de dialogue public et en situation de crise obtenue au Nansen Centre for dialogue and peace -Norvège

Qui est Robert Ngangue ?

Robert Ngangue est un expert camerounais en conflictologie, médiateur professionnel certifié et ancien haut fonctionnaire des Nations Unies. C'est une figure majeure de la consolidation de la paix et de la gestion des conflits, tant sur le plan international qu'au Cameroun. M. Ngangue a consacré 25 ans de sa carrière au sein de l'ONU, notamment au Département des opérations de la paix (DOP). Il a été déployé dans plusieurs zones de crise complexes à travers le monde, notamment en Afrique et en Europe, précisément au Kosovo, en Côte d’Ivoire, en République centrafricaine (RCA) et en République démocratique du Congo (RDC). Son rôle consistait à faciliter le dialogue entre factions armées, rétablir l'autorité de l'État en période post-conflit et appuyer les processus de dialogue, de médiation politique et réconciliation nationale et communautaire. En reconnaissance de ses deux décennies d'engagement, il a été officiellement honoré par le Secrétaire général de l'ONU, António Guterres. Il a également rejoint l'Ordre mondial des experts internationaux et est par ailleurs World Peace Ambassador pour la Région Afrique de l’Ouest.

Originaire de la région du Littoral au Cameroun (village Yassa, canton Bakoko, Département du Wouri), M. Ngangue est doctorant en médiation et résolution des conflits et possède un solide ancrage académique dans le domaine de la paix et gestion des conflits. Médiateur professionnel international certifié à l’International Médiation Institute (IMI) et membre d’une dizaine d’institutions savantes et réseaux d’acteurs pour les innovations et la promotion dans les domaines de la médiation et du dialogue dans le monde, parmi lesquels Diplomats wihout Borders (DWB), International Ombuds Association (IOA), Mediators Beyond Borders International (MBBI), Dispute Resolution Agency (DRA), Alliance for Peacebuilding (AfP), International Chamber for Mediators and conciliators (ICMC), World Peace Citizen Network. M, Ngangue est par ailleurs enseignant invité dans plusieurs universités en Afrique et en Europe, notamment a l’Université Catholique de Paris dans le cadre du programme du Diplôme Universitaire d’intervention civile pour la paix.

Après sa carrière onusienne, Robert Ngangue est revenu au Cameroun il y a un an pour mettre ses compétences au service de son pays d'origine à travers des structures telles que l'association à but non-lucratif Ombudsperson Mediation Initiative (OMI) et le cabinet d’expertise en dialogue et médiation Africa Mediation Services (AFRIMEDS). Il s'illustre par plusieurs actions marquantes notamment la Campagne nationale pour la paix et la non-violence en période électorale sous le label Give Peace a Chance. Plus de cinq millions de camerounais(es) y ont été sensibilisés directement ou indirectement et cela a contribué de manière significative à désamorcer les discours de haine et les frustrations collectives prêtes à exploser. Il a entre autres activités phares initie au printemps 2026, la première édition de la "Semaine de la médiation" au Cameroun, un événement visant à sensibiliser l’écosystème camerounais sur la valeur ajoutée de la médiation dans l’œuvre de la justice, promouvoir la culture du dialogue, de la résolution amiable des conflits hors des instances juridictionnelles et à former des médiateurs qualifiés pour résoudre à l’amiable les conflits communautaires, sociaux et professionnels. Son action majeure demeure la diplomatie de paix, discrète et stratégique avec à son compteur plus de 500 personnes influentes rencontrées dans toutes les catégories socio-professionnelles pour prendre le pouls social et faire passer des messages de modération, de responsabilité de résilience et d’encensement du dialogue pour prévenir les violences et les frustrations populaires qui s’aggravent. L’objectif vise est de placer le dialogue et la médiation au cœur des interactions des camerounais au quotidien et faire passer le pourcentage de la pratique de la médiation et du dialogue actuellement à environ 30% à 60% dans les cinq prochaines années tous secteurs d’activités confondus. En somme, M, Ngangue incarne parfaitement cette passerelle entre la diplomatie de terrain internationale et l'application concrète des techniques de dialogue et de médiation face aux défis contemporains de la paix, de la cohésion sociale et de la prospérité du Cameroun.

Vous venez d’obtenir une certification internationale dans le domaine de la facilitation du dialogue public et en situation de conflit. Félicitations ! Quels en sont les enjeux et la portée au Cameroun ?

La formation processus a duré cinq mois. Une étape importante consistait à mener des sessions de dialogue au Cameroun en appliquant les théories et standards enseignés en plénière en Norvège. Les vidéos et photos de ces sessions étaient transmises régulièrement au jury en Norvège pour appréciation et évaluation. Je m’en réjouis largement après tous ces efforts. A vaincre sans péril, on triomphe sans gloire, dit l’adage. C'est effectivement une distinction internationale précieuse, particulièrement dans le contexte camerounais actuel. La facilitation du dialogue est un art et une science qui dépasse le simple fait d’organiser et mener une réunion. Au Cameroun, pays caractérisé par une immense diversité culturelle, des défis socio-politiques complexes et un tissu communautaire riche, les compétences acquises sont non seulement pertinentes, mais cruciales en ce sens qu’elles attestent mon habileté à redonner la parole aux citoyens y compris sur les sujets qui fâchent, à écouter sans parti pris, à structurer les échanges, à désamorcer les tensions et co-créer des solutions. Le facilitateur de dialogue a une posture de neutralité : Il n’est pas un arbitre qui tranche, encore moins un négociateur défend un camp, mais un garant du processus ou chacun se sent en sécurité pour dire ce qu’il pense et où chacun se sent écouté.

Le Cameroun, souvent qualifié d’« Afrique en miniature », présente des dynamiques sociales où le dialogue est le principal levier de stabilité. Avec plus de 250 ethnies, deux sous-systèmes linguistiques (anglophone et francophone), diverses sensibilités religieuses, des soucis sécuritaires dans le septentrion, l’Est et la partie anglophone, de nombreux conflits systémiques, structurels, communautaires souvent larvées, le Cameroun a un besoin permanent de "ponts" communicationnels professionnels et neutres. La certification internationale obtenue trouve ici tout son sens. La facilitation du dialogue permet de transformer la diversité en force plutôt qu'en source de friction, la confrontation en collaboration. Avec la mise en œuvre de la décentralisation qui consacre la gouvernance participative, les collectivités territoriales décentralisées (mairies, régions) doivent collaborer étroitement avec les populations. Le facilitateur de dialogue est le maillon essentiel pour que cette collaboration public-privé-citoyen soit productive. Il y a donc véritablement du pain sur la planche.

Après l’obtention de cette certification, quels sont les projets en cours pour promouvoir le dialogue au Cameroun.

J’aurai bien voulu élaborer davantage sur nos projets à court, moyen et long terme. Cependant je ne suis pas un spécialiste des annonces, mais plutôt un homme d’action et de terrain. Je vous donne rdv dans deux semaines pour lancer le projet 30 jours de dialogue pour favoriser l’écoute citoyenne profonde, renforcer et consolider la confiance entre nos gouvernants et les gouvernés. Merci. Robert Ngangue

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