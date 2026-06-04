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USA: Une première édition prometteuse pour le Cameroon Cultural Festival of North America
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ÉTATS-UNIS :: USA: Une première édition prometteuse pour le Cameroon Cultural Festival of North America :: UNITED STATES

Du 29 au 31 mai 2026, Washington DC a vibré au rythme du Cameroun à l’occasion de la toute première édition du Cameroon Cultural Festival of North America. Organisé sur le campus de The Catholic University of America, cet événement d’envergure a rassemblé la diaspora camerounaise autour d’un objectif commun : célébrer la richesse culturelle et promouvoir le vivre-ensemble.

Porté par l’engagement du promoteur Christophe Tapa, figure reconnue pour son attachement à la valorisation des cultures africaines, le festival s’est articulé autour du thème « Culture camerounaise et vivre-ensemble ». Pendant trois jours, sons, couleurs et traditions ont offert au public une immersion authentique dans la diversité culturelle du Cameroun.

La cérémonie d’ouverture, marquée par la présence de Son Excellence Henri Etoundi Essomba, Ambassadeur du Cameroun aux États-Unis, a donné le ton de cette rencontre. Une délégation de chefs traditionnels, venue du Cameroun, d’Europe et d’Amérique du Nord, a honoré l’événement, témoignant de la vitalité des traditions même au sein de la diaspora. La présence remarquée de Joseph Antoine Bell, légende du football camerounais, a également contribué au prestige de cette première édition.

Sur le plan artistique, le festival a proposé une programmation riche mêlant danses traditionnelles et performances contemporaines, suscitant l’enthousiasme du public. Les visiteurs ont également pu parcourir des stands d’exposition mettant en valeur le savoir-faire des artisans camerounais, révélant la créativité et le potentiel économique des talents issus du pays comme de la diaspora.

Au-delà des festivités, plusieurs tables rondes et conférences ont permis d’aborder des thématiques liées au développement, à l’investissement et à l’engagement de la diaspora. Ces échanges ont encouragé une réflexion collective sur les opportunités économiques qu’offre le Cameroun et sur le rôle clé de ses ressortissants à l’étranger.

Le festival s’est achevé par une soirée de gala, moment fort de convivialité et de célébration, où la gastronomie camerounaise a été mise à l’honneur dans toute sa diversité.

Cette première édition du Cameroon Cultural Festival of North America s’impose ainsi comme un rendez-vous prometteur pour la promotion de la culture camerounaise à l’international. Un succès qui laisse déjà entrevoir une prochaine édition encore plus ambitieuse.

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